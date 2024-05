Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën koha më e nxehtë për dashuri vjen në ditët në vijim. Në punë, nëse mendoni se keni përjetuar një padrejtësi, mund të filloni të pohoni veten. Por do të keni mundësi të shkëlqyera për sukses.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën Hëna nuk është kundër saj, por përpiqet të shmangë tensionet. Në punë do varet nga ju, por ka progres dhe konfirmim. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Ka mundësi të shkëlqyera për sukses.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën këto janë ditë që sjellin besim në dashuri. Kjo do të jetë një ditë e veçantë në punë, Mërkuri do të jetë tranzit në shenjën tuaj dhe mund t’ju japë disa gjëra të reja. Përveshni mëngët dhe të keni shumë kujdes.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën favorizohen çiftet që duan një fëmijë. Në punë, nëse keni një biznes të pavarur, mund të jetë një periudhë e mirë për t’u rikuperuar ose për të bërë një zgjedhje. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën vetmia është një zakon që duhet zhdukur, ndrojtja nuk ndihmon, a e dini këtë apo jo? Në punë është një periudhë hiper-stimuluese për kreativitet, por gjithmonë jeni duke pritur për diçka që nuk arrin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën në këto ditë më në fund do të përcaktohet një marrëdhënie dashurie. Në punë ju presin zgjedhje të rëndësishme, por të dielen Hëna është disonante.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën ditë reflektimi, por Afërdita është e favorshme dhe paralajmëron takime të rëndësishme. Në punë situata po përmirësohet, por duhen vlerësuar mundësitë e reja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën Mërkuri nuk është më kundër, por mbeten shumë konflikte në çift. Në punë ka takime të reja pozitive, megjithatë gjithmonë duhet të prisni që dikush të shkojë në rrugën tuaj. Do të shihni që gjithçka do të funksionojë për mirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën situata është padyshim kritike për çiftet në të cilat mungon dialogu. Kujdes, tradhtia nuk është zgjidhja më e mirë. Në punë projektet që nisin tani janë të rëndësishme. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë dhe nuk do të ketë probleme. Kini besim tek vetja dhe tek ata që ju rrethojnë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën nëse jetoni një histori të mrekullueshme, por ka pasur një debat të vogël të dielen do të jeni në gjendje të rikuperoni. Në punë mund të vijë një propozim, mund të keni mundësi të mira. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën nëse ka pasur vështirësi që duhet të rikuperoni, duhet të përjetoni më shumë emocione. Në punën e tij ai përpiqet të vendosë në rregull çështjet ekonomike.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën kujdes nga rikthimet e rreme, mos u pendoni për historitë e kaluara. Në punë kjo periudhë do jetë e favorshme për të bërë gjëra pozitive. Përfitoni prej tij, për shembull për të realizuar ëndrrat tuaja, si blerja e një shtëpie ose krijimi i një familjeje.