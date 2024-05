Dita e shtunë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura të cilat do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit.

Në orët e pasdites pritët që reshjet e shiut të ndërpriten në të gjithë vendin.