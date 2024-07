Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Edhe pse jeni shumë të fortë gjatë kësaj periudhe, mund të ndjeni ndikimin e një Hëne të trazuar. Gjatë ditës, mund të përjetoni pak më shumë shqetësim ose padurim. Megjithatë, Afërdita është aktivizuar përsëri prej disa orësh, duke i dhënë një shtysë të re dashurisë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Keni durim me ata që nuk dëshirojnë të dëgjojnë arsyetimet tuaja. Nëse dikur do të kishit provuar përsëri, tani preferoni t’i jepni fund lidhjes nëse nuk ia vlen. Afërdita është bërë disonante, kështu që do t’ju duhet të filloni t’i kushtoni më shumë vëmendje dashurisë dhe të shmangni polemikat.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të jetë një Hënë e bukur dhe Afërdita aktive për t’ju rrënjosur dëshirën për të dashuruar, për të bërë takime të reja dhe për t’u përfshirë në një projekt të ri. Nga njëra anë, Jupiteri ofron mundësi të reja fitimi, ndërsa nga ana tjetër, Saturni kundër mund të sjellë shpenzime të papritura.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Mund të arrini shumë në muajt e ardhshëm. Në këtë moment, është e rëndësishme të vlerësoni me kujdes të gjitha zgjedhjet e punës që bëni, sepse ato do të kenë një ndikim të madh ditëve të ardhshme. Nëse ecni mirë, mund të jeni protagonisti absolut i muajit Korrik.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Tani e tutje, duhet të përpiqeni të mos përzieni dashurinë me punën, përndryshe mund të futeni në telashe. Ka shumë zemra të vetmuara që tani dëshirojnë të kenë një takim të ri. Me Venusin në shenjën tuaj, do të jetë e mundur të filloni një histori të re dashurie.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do të keni një ditë të mirë. E gjithë periudha është premtuese dhe me afrimin e gushtit do të bëhet edhe më premtuese. Këto janë javë hakmarrjeje dhe kënaqësie personale. Marsi aktiv ndihmon ata që duan të fillojnë një rrugë të re.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të qëndrojë aty deri në mëngjesin e së dielës. Qielli po ndryshon pak nga pak dhe kundërvëniet planetare që ju kanë shqetësuar muajt e fundit po zhduken. Idetë tuaja po vlerësohen shumë më tepër. Mundohuni të gjeni më shumë besim te vetja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Në planin e punës do të jetë thelbësore të përpiqeni të jeni konkret dhe praktik. Mund të merreni me projekte të mëdha, ndoshta po kryeni një eksperiment që do të jetë në funksion të vjeshtës së ardhshme. Mos u shqetësoni për vonesat në marrëveshje dhe negociata!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Këto janë ditë që ju inkurajojnë të përpiqeni më shumë dhe të angazhoheni për t’u rikuperuar pas një qershori shumë të komplikuar. Mos e neglizhoni shumë shëndetin tuaj! Tani që Venusi është sërish në favorin tuaj, lini më shumë hapësirë për ndjenjat dhe takimet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të Enjtjen Hëna do të jetë në disonancë, kështu që tensionet e vjetra ose pak stres mund të dalin në sipërfaqe. Bëni përpjekje të jeni të kujdesshëm, veçanërisht në çështjet e dashurisë. Mos u angazhoni në diskutime të panevojshme gjatë 48 orëve të ardhshme. Nga e diela, gjendja do të përmirësohet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Afërdita dhe Mërkuri janë në opozitë, që mund të sjellë një nivel të lartë intolerancë në marrëdhëniet tuaja, veçanërisht nëse keni përreth njerëz që nuk pranojnë idetë dhe zgjedhjet tuaja. Në marrëdhënie ku ka monotoni, do të jetë e rëndësishme të bëni përpjekje për të ringjallur ndjenjat.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Mund të ndjeni ende pak zemërim ndaj dikujt për shkak të dëmeve që ju ka shkaktuar në të kaluarën. Kushtojini vëmendje më të madhe financave dhe bëni përpjekje për të mos u bërë viktimë e naivitetit. Ju që jepni gjithmonë këshilla të mira, mos harroni të mbani një qasje të kujdesshme ndaj situatave të reja.