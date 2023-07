Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Më mirë bëni kujdes në dashuri, sepse grindjet janë afër. Më mirë të nxirrni më të mirën tuaj. Në punë, nëse keni ndonjë kërkesë për të bërë, mos e shtyni. Është e panevojshme të mbani gjithçka brenda, më mirë lëreni avullin. Do ta shihni që atëherë do të ndiheni më mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën kohët e fundit ka dikë në zemrën tuaj, por nuk e keni ekspozuar ende veten. Bëje tani që qielli të mbron. Në punë ka pak lodhje por do bëhet gjithnjë e më mirë. Për fat të mirë gjërat rregullohen dhe më pas pushimet janë vetëm një hap larg.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën qielli flet për dashurinë dhe nëse tashmë keni takuar dikë interesant, njihuni më mirë me të. Në punë përdorni kreativitetin tuaj. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Trego nga çfarë jeni krijuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri jeni pak konfuz por do t’ju duhet të bëni një zgjedhje mes dy personave. Ka një lajm në punë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të rregullohet dhe do të mund të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Do të jetë koha e duhur për t’u rikuperuar pas një periudhe të vështirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën kjo ditë është ideale për beqarët që falë një hëne të bukur do të mund të përjetojnë emocione të forta. Në punë jeni plot energji dhe të gjithë do të tërhiqen nga vendosmëria juaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën qëndroni larg polemikave në dashuri. Në punë nxirrni në pah gjithë racionalitetin, tuaj dhe mos u shqetësoni. Do të shihni që gjithçka funksionon dhe do të mund të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Së shpejti gjithçka rregullohet.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën nëse ka dikë që ju pëlqen, mos hezitoni të ecni përpara. Do të shihni që gjithçka funksionon, por duhet të përfitoni sa më shumë nga mundësitë tuaja. Në punë projektet e reja duhet të përfundojnë sa më shpejt. Edhe sepse tani fillon periudha e pushimeve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënë në dashuri ndjeni nevojën për stimuj të rinj për t’i dhënë një shtysë të vogël marrëdhënies suaj. Në punë, është më mirë të mos nxisni polemika. Do të shihni që së shpejti gjithçka është rregulluar, më mirë të përdorni pak më shumë diplomaci.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nëse jeni ende beqar, çfarë prisni të shikoni përreth jush? Nga ana tjetër, vera është periudha më e mirë për ata që kërkojnë aventura të reja qoftë edhe për një natë. Në punë ka ndryshime dhe perspektiva të reja për të ardhmen. Ndoshta një promovim i bukur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën në dashuri keni nevojë për më shumë pozitivitet. Largoni elementet negative që vetëm ju rrëzojnë. Në punë, mbani parasysh qëllimet tuaja të jetës dhe lëvizni në përputhje me rrethanat.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse është dita e diskutimeve. Nga ana e punës, dëshira për t’u rikthyer në lojë është e madhe dhe shumë shpejt do të merrni njohjen që meritoni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kjo ditë do të japë emocione të bukura në dashuri dhe do të jeni më simpatik se kurrë. Në punë, nëse kërkoni stabilitet, së shpejti do të keni mundësi për të kapur. Do të shihni që gjithçka është rregulluar, por bëni pak durim.