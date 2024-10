Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Do ta gjeni veten duke u përballur me vendime të rëndësishme në planin e punës, sigurisht që do të mbështeteni nga Hëna e cila do t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet që dukeshin komplekse. Në dashuri, tensionet zbuten, duke sjellë më në fund një qetësi më të madhe në marrëdhënien në çift! Përfitoni nga ky moment për të sqaruar keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjet në të njëjtën kohë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Jeni në një fazë të rritjes personale ku ambiciet tuaja po shfaqen qartë, Marsi ju shtyn të jeni më të vendosur, por mos jini shumë të ngurtë në opinionet tuaja. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike, nëse nuk neglizhoni detajet e vogla do të përjetoni momente të shkëlqyera! Marrëdhëniet e qëndrueshme mund të përfitojnë nga një shtysë e re.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dita mund t’ju shtyjë të reflektoni për zgjedhjet e kaluara, por mos lejoni që të dekurajoheni ose të kapërceheni nga melankolia, Dielli do t’ju japë energjinë e nevojshme për të përballuar sfidat e reja, veçanërisht në punë. Në dashuri ka ardhur koha të jeni më të pranishëm dhe të disponueshëm ndaj partnerit, por nëse jeni beqarë një njohje e re do ju stimulojë dhe tërheq vëmendjen tuaj!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në këto 24 orë mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht, por mos lejoni që emocionet të pushtojnë. Mundohuni të qëndroni të qetë sidomos në situata stresuese. Në dashuri është e rëndësishme të dëgjoni partnerin dhe të shmangni kritikat e tepërta. Yjet ju ftojnë të fokusoheni në projekte personale që do t’ju japin kënaqësi afatgjatë dhe në këtë drejtim favorizohen kontaktet e punës dhe bashkëpunimet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Entuziazmi juaj do të jetë ngjitës dhe do t’ju ndihmojë të zgjidhni situata të vështira. Yjet ju mbështesin veçanërisht në punën tuaj ku mund të merrni mundësi ose njohje të reja. Në dashuri jeni të pasionuar, por përpiquni të mos jeni shumë posesiv, do të prishni gjithçka! Komunikimi do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Merrni një moment për t’u çlodhur dhe për të rimbushur energjinë tuaj pasi ju pret një ditë intensive (dhe veçanërisht një javë).

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë kërkon maturi sidomos në çështjet ekonomike, mos kafshoni më shumë se sa mundeni dhe vlerësoni me kujdes çdo vendim. Në dashuri mund të ndiheni paksa të larguar, por mos u shqetësoni sepse është një fazë e përkohshme. Mundohuni të flisni hapur me partnerin tuaj për të shmangur keqkuptimet. Në punë do të vlerësohet saktësia juaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Hëna ju jep energji pozitive, duke ju bërë më të dashur dhe të hapur për dialog! Në punë mund të merrni një propozim interesant, në çdo rast mendoni mirë përpara se ta pranoni. Në dashuri qielli ju buzëqesh dhe favorizon momentet romantike dhe takimet për beqarët. Familja mund të kërkojë vëmendjen tuaj, përpiquni të mos lini pas dore marrëdhëniet familjare.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Vendosmëria juaj do të jetë çelësi për të kapërcyer pengesat e kësaj dite. Fatkeqësisht jo gjithçka do të shkojë ashtu siç keni planifikuar, por me durim do të arrini qëllimet tuaja! Në dashuri yjet ju ftojnë të jeni më të disponueshëm ndaj partnerit, nëse ka tensione përpiquni t’i zgjidhni me qetësi. Lajme të mira në planin ekonomik, por mos jini shumë impulsiv me shpenzimet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dita hapet me perspektiva të mira, veçanërisht në planin e punës, jeni në një fazë zgjerimi dhe në horizont shfaqen mundësi të reja. Për më tepër, në dashuri, energjia juaj pozitive do të vlerësohet nga partneri dhe do të krijojë momente bashkëpunimi dhe pasioni të madh. Megjithatë, nëse jeni beqarë, një takim interesant mund t’ju habisë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këto 24 orë do të ndjeni nevojën për të rregulluar jetën tuaj, si në planin personal ashtu edhe në atë profesional. Saturni do t’ju ndihmojë të organizoni idetë tuaja dhe të planifikoni të ardhmen. Në dashuri ka nevojë për më shumë komunikim, mos merrni asgjë si të mirëqenë sepse shpesh është një gabim që shpërblehet në planin afatgjatë… Në punë qëndroni të qetë, edhe nëse ka vonesa apo vështirësi, vazhdoni në rrugën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Jeni në një periudhë krijimtarie të madhe, e cila do ju çojë drejt zgjedhjeve të guximshme. Mos kini frikë të ndiqni instinktin tuaj, veçanërisht në punë, edhe sepse shpesh ju çon larg! Në dashuri, megjithatë, përpiquni të jeni më fleksibël dhe të dëgjoni më shumë partnerin. Marrëdhëniet e qëndrueshme do përjetojnë një moment rinovimi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Yjet ju ftojnë të përqendroheni në emocionet tuaja dhe të fitoni qartësi brenda vetes, në dashuri për shembull, mund të ndiheni konfuz por mos u shqetësoni sepse dialogu do të zgjidhë çdo dyshim! Në punë ka mundësi të mira por do të duhet të jeni më të vendosur në zgjedhjet tuaja. Inkurajohen kontaktet me njerëz me ndikim.