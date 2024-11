Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu po merr pjesë në Ministerialin “Shkenca, teknologjia, aplikacionet bërthamore dhe Programi i Bashkëpunimit Teknik” organizuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) me fokus disa nga sfidat më urgjente dhe globale si ndryshimet klimatike, siguria ushqimore dhe shëndetësia. Në fjalën e mbajtur gjatë këtij Ministeriali, Koçiu u shpreh se teknologjia bërthamore ka një potencial në rritje që mund të na ndihmojë të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, të përballueshme dhe të zbatueshme në shumë fusha, si siguria dhe mbrojtja ushqimore, ndryshimet klimatike, energjia e pastër, siguria e ujit dhe shëndetësia.

“Në shëndetësi, aplikimet bërthamore janë në themel të politikave shëndetësore duke avancuar imazherinë diagnostikuese, trajtimin e kancerit dhe parandalimin e sëmundjeve në mënyrë që mund të shpëtojnë shumë jetë. Në Shqipëri, me mbështetje të vazhdueshme nga IAEA, po forcojmë shërbimet e mjekësisë bërthamore dhe po përmirësojmë rezultatet në trajtimin e kancerit në përputhje me Planin Kombëtar të Veprimit kundër Kancerit 2022–2030. Këto përpjekje kanë përmirësuar ndjeshëm si cilësinë ashtu edhe aksesueshmërinë e trajtimit të pacientëve me kancer në Shqipëri”, theksoi ajo.

Ministrja nënvizoi se “falë ndihmës nga IAEA, tani kemi një gamë të mirëdistribuar pajisjesh për imazherinë diagnostikuese, përfshirë radiografi, skanerë CT dhe imazherinë me rezonancë magnetike. Ky infrastrukturë ofron një nivel kujdesi që, mesatarisht, është krahasueshëm me shumë shtete të Evropës”. Gjithashtu, Koçiu u shpreh se Shqipëria është një përfitues i mbi 60 projekteve të bashkëpunimit teknik me IAEA-në.

“Partneriteti ynë zhvillohet në kuadër të procesit të integrimit në BE. Vetëm muajin e kaluar hapëm zyrtarisht bisedimet për anëtarësim. Unë besoj se ky moment historik reflekton jo vetëm aspiratat tona për integrim, por edhe angazhimin tonë për të përmbushur detyrimet tona ndaj Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Në këtë kontekst, partneriteti ynë është thelbësor për arritjen e aspiratës tonë kombëtare për të qenë një anëtar i denjë i Bashkimit Evropian, duke bazuar zgjedhjet tona në teknologji, marrëveshje shumëpalëshe dhe përgjegjësi sociale”, tha ministrja e Shëndetësisë.

Koçiu theksoi gatishmërinë e Shqipërisë për të bashkëpunuar me të gjitha partnerët dhe Agjencitë e Kombeve të Bashkuara që ndajnë të njëjtat qëllime.

“Shqipëria ka qenë, është dhe do të vazhdojë të jetë një anëtar i angazhuar i komunitetit ndërkombëtar, duke qenë e gatshme për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar në të gjitha fushat, përfshirë shëndetësinë, shkencën dhe energjinë bërthamore”, përfundoi Koçiu.