Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten do të fillojë një rikuperim i ngadalshëm por gradual. Nuk do të jeni në gjendje të ndiheni në formë të shkëlqyer brenda natës, veçanërisht nëse keni përjetuar probleme serioze fizike në prill. Duhet durim, por yjet e majit premtojnë mirë. Duke filluar nga qershori do të filloni të shihni rezultatet e para të projekteve të reja të punës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten nuk duhet ta lini veten të dëshpëroheni për asnjë arsye në botë. Maji është një muaj që ju fton të rifitoni kontrollin e jetës tuaj, të bëni zgjedhje të guximshme, edhe nëse ato përfshijnë ndërprerjen e një marrëdhënieje. Deri në fund të qershorit, disa referenca dhe grupe pune mund të ndryshojnë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Hëna në shesh mund t’ju bëjë të ndiheni pak të lodhur ose të shqetësuar nga brenda. Mos harroni se maji do të jetë një muaj vendimtar për projektet e punës. Gjithçka që vendosni tani mund t’ju japë kënaqësi të madhe duke filluar nga qershori. Dashuritë e reja të preferuara.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten do të rikuperoni forcën dhe aftësinë e mirë për të vepruar. Mund ta përdorni për të përparuar në punë. Nëse prilli ishte një muaj mjaft konfliktual, maji premton të jetë një periudhë e rimëkëmbjes së madhe. Fundjavë intriguese.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten do t’ju duhet t’i kushtoni pak më shumë vëmendje, nëse hasni ndonjë vonesë apo pengesë në punë, në një debat me eprorin. Jini të kujdesshëm dhe përpiquni të mos e merrni gjithçka me kokë. Në realitet, momenti është i vlefshëm për të planifikuar të ardhmen tuaj. Yjet e majit do të testojnë ndjenjat.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten do t’ju duhet të keni maturi të dyfishtë për t’u përballur me një Hënë të kundërt. Do të ishte më mirë të shtyni gjithçka për ditët e ardhshme dhe t’i jepni vetes një pushim. Gjatë javëve të ardhshme dëshira për t’u përfshirë do të kthehet.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Maji premton të jetë një muaj më i mirë se prilli. Mënyra se si do ta kaloni do të varet nga ajo që keni përjetuar në javët e fundit. Sigurisht që këto ditë do të shërbejnë për të rregulluar problemet që kanë lindur në të shkuarën, për të vendosur rregull në jetën tuaj. Ju duhet të rikuperoni butësinë që ju ka munguar kohët e fundit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten do të rikuperoni vendosmërinë dhe vitalitetin, falë një Hëne miqësore. Priten kontakte të dobishme, prova për të kapërcyer që nuk do të jenë më të frikshme. Jeta e dashurisë kërkon vëmendje të veçantë, sepse Venusi në kundërshtim mund të shkaktojë tensione ose shqetësime të reja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Hëna do të jetë në një aspekt armiqësor, tregohuni të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët. Maji do të jetë një muaj më i mirë se prilli dhe mund të filloni të planifikoni gjysmën e dytë të vitit. Në datën 25 Jupiteri do të bëhet i kundërt dhe do t’ju duhet të filloni t’i kushtoni më shumë vëmendje parave.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten do të jeni të zënë me diskutimin e punës, ka projekte në linjë për verën e ardhshme. Problemet me të cilat po përballeni shkaktohen kryesisht nga disa kolegë, jo nga ju. Në dashuri do të jenë të mundshme pajtimet dhe takimet e reja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten këto janë ditë në të cilat padurimi mund të rritet rrezikshëm, veçanërisht nëse jeni duke bërë një jetë shumë rutinë dhe monotone. Dashuria do t’ju detyrojë të flisni qartë para se të mbarojë muaji. Çdo ditë që kalon ju shton një dëshirë të thellë për liri dhe pavarësi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Hëna do të jetë në shenjën tuaj, Afërdita në aspektin e shkëlqyer, ditë plot emocione të veçanta, takime dhe shumë pasion premtime. Ju duhet të shfrytëzoni sa më shumë prej tyre. Favorizohen histori dashurie me Akrepin, Gaforren, Demin dhe Bricjapin. Kujdes në marrëdhëniet me Binjakët dhe Virgjëreshën.