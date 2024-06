Drejtuesi i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku në mbledhjen e komisionit ‘Tims’ tha se dëshmia e tij ka sekrete hetimore. Rrumbullaku tha se nëse mbledhja bëhet e hapur do të flasë vetëm për ato që nuk janë sekret.

‘Nuk dua te kem mbrojtës ligjor, do dëshmoj vetëm. Kërkesa jonë mbështetet në ligjin për komisionet hetimore dhe i qëndroj që dëshmia ime, përben sekret, për arsye qe do i shpjegoj pas vendimit te këtij komisioni

Ju kemi vene ne dispozicion materiale te paklasifikuara, por unë jam me shumë dokumente me vete, ligji për informacionin e klasifikuar, përcakton 4 nivelet e informacionit hetimor. Në të tre nivelet e tjera kërkohet pajisja me certifikatë respektive. Jam i hapur të jap shpjegime mbi sistemin TIMS se çfarë përfshin. Flitet parimisht sistemi TIMS. Unë nuk mund ta shkel në asnjë rast tagrin se çfarë përfshin dhe për çfarë shërben.’- tha Rrumbullaku.