Në vitin 2021, njerëzit kanë pasur një qëllim se si të ishin më të mirë në jetë. Kjo është ajo që është kuptuar qartë nga lista vjetore e Google, publikuar të mërkurën nga kompania.

Çdo vit, Google analizon elementët që janë kërkuar më së shumti gjatë një viti dhe duke i krahasuar ato me një vit më parë. Pas 2020, ku e gjithë jeta u bazua në përpjekjet për të mbijetuar, për të kuptuar pandeminë, rezultatet e këtij viti treguan historinë e një bote që kërkon të rindërtohet fizikisht, emocionalisht dhe socialisht.

“Njerëzit po vijnë në Google duke kërkuar mënyra për t’u shëruar,” tha Hema Budaraju, drejtore e lartë e shëndetit dhe ndikimit social të kërkimit në Google. “Është një shenjë e mirë e shpirtit tonë elastik dhe globit që dëshiron të kthehet dhe të bëhet më mirë”, tha ajo.

Për kërkimet e fokusuara te shëndeti, vaksinimet, mirëqenia dhe ndihma e të tjerëve panë rritjet më të mëdha gjatë vitit të kaluar.

Vaksinimi

Nëse viti 2020 kishte të bënte me testimin anti COVID, viti 2021 kishte të bënte sigurisht me vaksinimin. Një vit pandemik la shumë njerëz me më shumë pyetje, pasi situata në mbarë globin evoluoi nga menaxhimi i virusit në mbrojtjen kundër tij me vaksina. “A është miratuar vaksina e koronavirusit”, “a është vaksina e sigurt për COVID”, “si funksionon vaksina e koronavirusit” dhe “sa vaksina kundër koronavirusit ka” janë vetëm disa nga pyetjet më të bëra me të cilat njerëzit po përballeshin këtë vit.

Mirëqenia

Në 2021, “pse ndihem i trishtuar?” u kërkua më shumë se kurrë më parë dhe pa një rritje prej 10% nga viti 2020, sipas matjeve të brendshme të Google. “Si të ulim presionin e gjakut”, “pse jam gjithmonë i lodhur” dhe “sa kalori duhet të ha” ishin ndër termat e kërkimit që kryesuan tabelat shëndetësore në rritjen e kërkimeve në Google. Kishte gjithashtu shumë pyetje në lidhje me lemzën, por nuk ka një shpjegim të mirë për këtë.

Si të ndihmojmë të tjerët

Një fitore për njerëzimin! Kërkimet e Google këtë vit përshkruan gjithashtu një botë që ishte e interesuar të ndihmonte njëri-tjetrin. Së bashku me kërkimet se si të përmirësojmë shëndetin mendor, ishin edhe kërkimet si “si të ndihmojmë një mik” dhe “si të ndihmojmë dikë që ka një atak paniku”.

Gjëja kryesore, tha Budaraju, është se këtë vit njerëzimi kishte “më shumë nevojë për t’u kujdesur për veten dhe të dashurit e tyre”.

Marrë nga CNN