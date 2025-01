Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri, kushtojini vëmendje dinamikave familjare dhe marrëdhënieve personale. Mund të përballeni me disa vështirësi që mund t’ju bëjnë të ndiheni të tensionuar, por situata do të përmirësohet gjatë ditës. Në punë, vazhdoni të ndiheni të motivuar për detyrat e reja që keni marrë përsipër.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Mëngjesi do të jetë më i mirë se pasditja. Në dashuri, ata që kanë një histori të bukur mund të mendojnë për hapa të mëdhenj si bashkëjetesa apo shtatzënia. Në punë, përqendrohuni në detyrat që ju sjellin kënaqësi dhe shmangni shpërqendrimet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Emocione të forta janë në horizont. Nga 14 janari, mund të fillojë një fazë rikuperimi, me mundësinë që një histori e kaluar të rikthehet. Në punë, jini të gatshëm të merrni vendime të shpejta dhe të qarta.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Kohët e fundit ka pasur disa grindje apo keqkuptime në punë që ju kanë shqetësuae. Afërdita në aspekt pozitiv mund t’ju lejojë të rikuperoni një marrëdhënie që është lodhur së fundmi. Në punë, përballuni me ndryshimet me vendosmëri dhe mos lejoni që pasiguritë t’ju pengojnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Dita mund të fillojë me pak lodhje, por pasditja do të sjellë përmirësime. Në dashuri, ditët në vijim do të jenë plot mundësi, mos hezitoni të bëni hapa përpara. Në punë, mund të ndiheni të lodhur, menaxhoni energjitë tuaja me kujdes për të shmangur stresin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Fillon një fazë rikuperimi në të cilën do të gjeni zgjidhje dhe kënaqësi të madhe. Konfliktet mund të lindin në dashuri, ndërsa ata që i kanë dhënë fund një lidhjeje nuk do të duan të fillojnë një të re. Në punë, përpjekjet tuaja do të shpërblehen në afat të gjatë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Po kaloni një periudhë lodhjeje dhe tensioni. Ata që janë prej kohësh në çift duken paksa të shqetësuar për partnerin. Në punë, dita do të jetë e rëndësishme. Yjet ju këshillojnë të shmangni qëndrimin negativ dhe të viheni më në dispozicion për njerëzit që ju rrethojnë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Me Venusin, Diellin dhe Mërkurin në favorin tuaj, është momenti për t’u rikthyer në lojë dhe për të lënë mënjanë pesimizmin. Në dashuri, jini më pozitivë dhe lini mënjanë gjërat që kanë shkaktuar tension në të kaluarën. Në punë, mund të përballeni me sfida që kërkojnë vendosmëri dhe këmbëngulje.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Jupiteri në opozitë mund të përfaqësojë një lloj disfate të dukshme, por është vetëm një pengesë kalimtare. Në dashuri, mos lejoni që pengesat t’ju dekurajojnë, gjërat janë të destinuara të ndryshojnë në ditët në vijim. Në punë, përqendrohuni në qëllimet tuaja dhe mos u ndikoni nga vështirësitë e përkohshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dita do të jetë shumë e rëndësishme për të zgjidhur disa punë të papërfunduara. Në punë, ndjeni një farë lodhjeje, pasi jepni gjithmonë maksimumin dhe nuk dëshironi t’i delegoni askujt asgjë. Afërdita e favorshme do të sjellë diçka të rëndësishme në dashuri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Me Hënën përballë, mund të ndjeni një shqetësim fizik ose tension, i cili është i destinuar të zhduket së shpejti. Pas pak javësh, Venusi do të nisë një tranzit pozitiv, sidomos për çiftet e reja. Kjo është koha e duhur për të menduar për shtatzëninë apo bashkëjetesën. Në punë, shfrytëzoni këtë periudhë për të planifikuar projekte afatgjata.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri, mund të ndiheni të pasigurt dhe të kërkoni më shumë stabilitet. Është e rëndësishme të komunikoni hapur me partnerin për të forcuar lidhjen tuaj.