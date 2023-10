Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan kritikoi sot Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për dështimin në miratimin e një rezolute për t’i dhënë fund armiqësive në Lindjen e Mesme për dërgimin e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës.

“Këshilli i Sigurimit i OKB-së, i cili është bërë edhe më i paefektshëm, ka dështuar edhe një herë të marrë përgjegjësitë e tij. Sulmi i tmerrshëm i djeshëm kundër spitalit Al Ahli Al Arabi e solli masakrën në Gaza në një nivel tjetër,” shkruan Erdogan në një postim në ‘X’.

Më pas ai kritikoi përsëri Perëndimin për situatën në Gaza, duke thënë se “Vendet perëndimore, të cilat nuk lënë hapësirë ​​për të drejtat dhe liritë e njeriut, nuk kanë bërë gjë tjetër veçse i kanë hedhur benzinë ​​zjarrit. Mediat ndërkombëtare janë futur në një garë për të zbardhur masakrën njerëzore me raportimet e saj të njëanshme dhe hipokrite. Bombardimet e njerëzve të pafajshëm që migrojnë në zonat, të cilat quhen “zona të sigurta”, janë disa nga krimet e luftës që kemi parë në 12 ditët e fundit”.

Duke komentuar sulmin ndaj spitalit Al Ahli, ai tha se “Dje masakra në Gaza mori një tjetër dimension me sulmin e urryer në spitalin Al Ahli. Dënoj autorët e këtij sulmi, i cili është një krim kundër njerëzimit dhe i barabartë me gjenocidin ndaj popullit të Gazës. Ata që i hodhën benzinë ​​zjarrit me deklaratat e bëra që nga 7 tetori janë po aq përgjegjës sa edhe autorët e masakrës së djeshme që na theu zemrat. Si Turqi, ne do të vazhdojmë të punojmë për të vendosur fillimisht një armëpushim humanitar dhe më pas stabilitet të përhershëm”.