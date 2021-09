Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë do të merret në kohën e duhur dhe bazuar në situatën epidemiologjike, thonë për Radion Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës.

Se qytetarët e Kosovës duhet të marrin edhe dozën shtesë kundër koronavirusit e pohojnë edhe profesori në Fakultetin e Mjekësisë, Sali Ahmeti dhe Hana Xhemaili, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore. Doza përforcuese e vaksinës është rekomanduar edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.

“Vendimi për aplikimin e dozës së tretë do të merret në kohën e duhur dhe në përputhje edhe në rekomandimet e organizatave kredibile ndërkombëtare të fushës së shëndetësisë, parashikimet rreth situatës epidemiologjike dhe ecurisë së vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë”, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë.

Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) tha më 23 shtator se në fillim të muajit tetor do të vendosë nëse do të miratojë dhënien e dozës shtesë të vaksinës Pfizer/BioNTech kundër COVID-19 për të gjithë njerëzit e moshës mbi 16 vjeç.

Pavarësisht se rregullatori evropian ende nuk e ka miratuar dozën e tretë të vaksinës, disa vende të Bashkimit Evropian po u ofrojnë qytetarëve të tyre një mundësi të tillë. Një proces të tillë tashme kanë filluar edhe disa shtete të rajonit. Serbia më herët ka paralajmëruar se është e gatshme për dozën e tretë, kurse nga e hëna, më 27 shtator, edhe qytetarët mbi moshën 65-vjeçare të Maqedonisë se Veriut po marrin dozën përforcuese.

Kjo dozë e vaksinës duhet të aplikohet edhe në Kosovë, sikurse në shumë vende të Evropës dhe botës, thotë infektologu, Sali Ahmeti.

“Ne duhet të përcjellim trendet e vendeve evropiane, padiskutim, meqenëse kemi të bëjmë me kërcënime të përbashkëta dhe doza e tretë duhet të vijë në shprehje edhe te ne, por personalisht mendoj se prioritet duhet të jetë marrja e dozës së dytë. Ndërsa, do të ishte e preferuar edhe gjetja e mundësive për marrjen e dozës së tretë”, thotë infektologu Ahmeti.

Hana Xhemaili, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore, thekson se dhënia e dozës së tretë të vakinës në Kosovë është e nevojshme, por kur të përfundon vaksinimi kundër koronavirusit edhe në vende të varfra që nuk e kanë marrë as dozën e parë. Megjithatë, ajo shprehet se kur merren parasysh praktika e vendeve të rajonit, edhe Kosova duhet të diskutojë për këtë çështje.

“Kur e shohim rajonin, Kosova procesin e vaksinimit e ka nisur më vonë se të tjerët. Vaksinimi ka filluar në muajin mars me doza të pakta, ndërkaq deri më tani janë vaksinuar mbi 500,000 persona me dozën e dytë. Kështu që ne duhet të presim nga 6-9 muaj për të marrë dozën e tretë. Në këtë aspekt nuk jemi vonë, por nuk është herët që të diskutohet për mundësinë e dhënies së dozës përforcuese”, thotë Xhemaili.

Shtetet të cilat kanë filluar dhënien e dozës së tretë të vaksinës e kanë filluar më herët fushatën e vaksinimit dhe doza e tretë është duke iu administruar kategorive të caktuara të shoqërisë, siç janë të moshuarit, personat me sëmundje kronike, ata që janë në qendrat e kujdesit për të moshuar, punëtorët shëndetësorë dhe një kategori e fëmijëve me imunitet të komprometuar.

Infektologu Ahmeti shprehet se nëse autoritetet kompetente miratojnë dhënien e dozës së tretë, prioritet duhet të kenë personat me sistem të dobët imunitar.

“Në këtë proces, me prioritet duhet të jenë personat e moshuar me sëmundje kronike dhe të rinjtë me imunitet të dobët. Patjetër, mendoj se edhe punëtorët shëndetësorë duhet të jenë prioritet sepse janë kategori e rrezikuar. Doza përforcuese duhet të jepet 6-9 muaj pas marrjes së dozës së dytë”, thekson ai.

Në Kosovë nga muaji mars, kur ka filluar procesi i imunizimit, deri më tani janë administruar afër 1.3 milion doza, nga to mbi 513,000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit./REL