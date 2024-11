Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten tani më shumë se kurrë, fati është në duart tuaja. Disa dashuri të kahershme mund të tregojnë shenja krize, duhet t’i monitoroni me kujdes sidomos në fund të javës sepse diçka mund të shkojë keq…, shpërthime zemërimi apo zhgënjim për një problem të fundit. Për sa i përket punës, rezultate të mira për ata që planifikojnë të bëjnë një përparim në studimet e tyre, për studentët e universitetit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten kjo shenje mund të përballet me disa sfida në vendin e punës, por me qetësi dhe vendosmëri do të arrijnë të zgjidhin çdo problem. Yjet këshillojnë të shmangni diskutimet e kota. Në dashuri, dialogu do jetë thelbësor për ata në çift dhe beqarët mund të kenë një njohje të re që sjell qetësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten kjo do të jetë një periudhë reflektimi. Një anë pozitive është ndjeshmëria juaj më e theksuar, mos e përjashtoni veten nga asgjë, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë. Është një kohë e mirë për të testuar lidhjet, për t’u emocionuar për diçka të re. Për sa i përket punës, Jupiteri në shenjën tuaj lejon fitore por me çmimin e sakrificës, mesa duket nuk i keni ende frenat e situatave në dorë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten një takim në një mjedis të pazakontë me një person të ri mund të bëhet një histori dashurie. Këta yje favorizojnë veçanërisht njerëzit që janë në kërkim të miqësive me kohë të pjesshme. Përsa i përket punës, keni marrë disa vendime për ndryshime të rëndësishme. Tani do të jetë e nevojshme të reflektoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ju dëshironi qartësi në dashuri. Nga 7 dhjetori, Venusi do të jetë në opozitë nëse diçka nuk shkon, është më mirë ta sqaroni menjëherë. Nervozizmi do të mbizotërojë në skenë, por mes së shtunës dhe të dielës gjërat do të përmirësohen. Për sa i përket punës, nuk mjafton të nxirrni në pah dhe të tregoni të gjitha cilësitë dhe aftësitë tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten ky qiell është stimulues, ju duhet vërtet një familje, një shtëpi! Dashuritë e reja janë shumë premtuese dhe lindin nën ndikimin shumë sensual të Venusit. Për sa i përket punës, yje të pavendosur, do të jeni ju ata që do të keni më pak dëshirë për t’u përfshirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten tranzitet e lënë pak mënjanë jetën tuaj sentimentale, aspektet më të mprehta janë në fakt të drejtuara drejt sektorit praktik. Për sa i përket punës, vijnë mundësi që mund të çojnë sërish drejt suksesit, por megjithatë ju jeni në ankth dhe ndoshta edhe tmerrësisht të etur për një ndryshim peizazhi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten, do të ishte një turp i vërtetë që ta linit këtë energji të bukur të të prekë nga larg pa e lënë as atë person të caktuar të afrohej… Afërdita ende sjell emocione të sinqerta, ditët aq më interesante janë ato që po përjetoni. Afërdita vazhdon të provokojë pozitivisht inteligjencën tuaj. Këta planetë nxisin ambicien tuaj nga larg dhe sugjerojnë mundësi për përparim të shpejtë drejt qëllimit tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten pas një faze hezitimi, në të cilën ndiheshe pak i kuptuar dhe i përmbushur pikërisht në fushën e ndjenjave, gjërat tani po ndryshojnë. Fakti i të mos kesh më asnjë hezitim “me mua” përfaqëson një hap të madh përpara. Për sa i përket punës, një periudhë risish dhe mundësish që ia vlen të merren në konsideratë dhe të eksplorohen, veçanërisht nëse keni në mendje ndonjë iniciativë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten mos kini frikë të bini në dashuri nëse zemra juaj është vetëm për një kohë të gjatë. Periudha mbështet nevojën për t’u materializuar, për të realizuar, por dashuria duhet të kthehet në mendimet dhe veprimet tuaja të përditshme. Për sa i përket punës, kombinimet e reja planetare zbulojnë mundësinë për të ecur përpara, për të arritur konsensus.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten nëse keni diçka për t’i thënë partnerit tuaj, është mirë të menaxhoni me inteligjencë këto ditë të javës por mbi të gjitha forcën që hëna i jep fundjavës. Për sa i përket punës, periudha është e vlefshme, kreative, por kujdes me shpenzimet e tepërta, qoftë edhe për të kompensuar një zhgënjim që mund të futeni në portofol me detyrim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten keni vërtet nevojë për një person të këndshëm që mund t’ju ngushëllojë dhe t’ju qetësojë në këtë periudhë shumë të veçantë të jetës suaj, në të cilën ka dyshime, veçanërisht në nivelin praktik dhe atë të punës. Sa i përket punës, sigurisht që është një periudhë reflektimi. Marrëdhënia me partnerët apo bashkëpunëtorët nuk është e lehtë.