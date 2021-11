Fëmijët japonezë së shpejti mund të kenë buzëqeshje në fytyrat e tyre dhe para në xhepat e tyre. Si pjesë e një pakete stimulimi të lidhur me Covid-19, qeveria e Japonisë po planifikon të japë 100,000 ¥ (880 dollarë) për të gjithë fëmijët nën moshën 19 vjeç.

Rreth 20 milionë fëmijë, nga të porsalindurit deri tek 18-vjeçarët, do ta marrin një pagesë në kohë. Nisma është pjesë e një premtimi zgjedhor nga kryeministri i sapozgjedhur i Japonisë. Gjatë fushatës, ai u zotua të ndihmojë “njerëzit në nevojë”, si punëtorët me kohë të pjesshme dhe familjet me fëmijë të vegjël.

Zyrtarët thonë se paratë do të jepen pavarësisht gjendjes financiare të familjes së një fëmije. Të gjithë fëmijët në çdo familje do të marrin paratë e gatshme. Plani pritet të kushtojë rreth 2 trilion ¥ (17.6 miliardë dollarë).

Paketa stimuluese nuk është pa kritikë. Shumë njerëz kanë rezerva për të shpenzuar kaq shumë para kur Japonia është e ngarkuar me kaq shumë borxhe. Borxhi i vendit aktualisht është më shumë se dyfishi i madhësisë së ekonomisë së tij. Burimet qeveritare argumentojnë se paratë janë të disponueshme për stimulin e pandemisë për shkak të një teprice fondesh nga viti fiskal 2020.

Skeptikët po vënë në dyshim logjikën e planit. Ata thanë se shumica e marrësve nuk do të dilnin për të blerë artikuj me kosto të lartë, për të ngrënë në restorante të shtrenjta ose për të marrë pushime vendase. Parashikohet që një pjesë e madhe e parave të përfundojnë në llogaritë e kursimeve. Megjithatë, nëna e tre fëmijëve Yuki Ono e mirëpriti planin. Ajo tha se fëmijët e saj do të përfitonin sepse do të blejnë kompjuterë të rinj.