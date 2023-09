Edhe fëmijet në vështiresi ekonomike në Lezhë do të kenë mundësi ta vijojnë vitin shkollor si gjithë të tjeret.Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social në Bashkinë Lezhë, shpërndau 100 çante dhe materiale shkolllore për fëmijet e familjeve në nevojë, ndërsa falë mbështetjes së organizatave partnere me Bashkinë me heret janë shpërndare dhe 200 çanta.Drejtoresha e Shërbimit dhe Kujdesit Social në Bashkinë Lezhë Marte Fetaj tha se kjo mbështetje është mjaft e domosdeshme me qëllim që këta fëmije të mos e braktisin shkollen, ndërsa të të njejten linjë ishte dhe nënkryetarja e bashkisë Eueda Molla.

Bashkia Lezhë ka krijuar një fond të veçante për mbështetjen e fëmijeve të familjeve në nevojë, që dhe ata të ndjihen të barabarte me të tjeret dhe ta vijojnë pa probleme proçesin mësimor.