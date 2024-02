E rehabilituar në vitin 2012, rruga me gjatësi 1.5 km që lidh fshatin Spiten me superstraden Milot-Lezhë ka degraduar plotësisht. Asfalti është çarë, ndërsa në ditë me shi gropat mbushen me ujë dhe kalimi është mjaft i vështire.Kjo problematike vijon prej vitesh, duke penalizuar dhjetra familje si dhe sektorin e bujqësisë në këtë zonë.

Banoret thonë se ky segment është kthyer në shqetësim mjaft të madh për ta dhe kërkojnë ndërhyrje.

Me buxhetin e vitit 2024, Bashkia Lezhë ka planifikuar ndërhyrje në disa rruge në zonat rurale ku projekti është gati edhe për rrugen e fshatit Spiten, pjesë e njësisë administrative Zejmen.