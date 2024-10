Zgjidhja e mosmarreveshjeve ligjore mund te orientohet edhe drejt ndermjetesimit qe kryhen nga ekspertet e zyres se ndermjetesimit duke shmangur procese te gjata gjyqesore. Promovimi dhe rritja e ndergjegjesimit per ndermjetesim te te gjithe aktoreve dhe permiresimi i kapaciteteve te ndermjetesve eshte nje domosdoshmeri, per te cilat u mbajt ne Lezhe edhe nje takim mbi mekanizmin e referimit per ndermjetsim.

Drita Avdyli nga Dhoma Kombetare e Ndermjetesimit tha se permes kesaj metode u jepet mundesi me e madhe te gjitha paleve per te zgjidhur mosmarreveshjet e tyre, ulet volumi i ceshtjeve ne gjyqesor e per pasoje edhe korrupsioni.

Ne takimin qe u mbajt ne Lezhe ishin te pranishem perfaqesues te institucioneve te ketij qarku, juriste dhe avokate, te cilet jo vetem jane njohur me kete praktike juridike, por edhe jane informuar per te gjithe menyren dhe mekanizmat me te cilat operon pikerisht ndermjetesi ne zgjidhjen e mosmarrveshjeve te ndryshme ndermjet paleve.