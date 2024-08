Përhapja në Afrikë e një varianti të ri dhe në dukje më vdekjeprurës të lisë së majmunit (i riemërtuar mpox) bëri që Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) të shpallte një Urgjencë të Shëndetit Publik të Shqetësimit Ndërkombëtar (PHEIC), niveli më i lartë i alarmit. Kjo është hera e dytë që agjencia aktivizon këtë nivel alarmi, të parashikuar në Rregulloren Ndërkombëtare të Shëndetit, për këtë sëmundje dhe e teta në histori.

OBSH mori masën një ditë pasi Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve shpallën alarmin në kontinent për herë të parë në histori, pasi kishte regjistruar 15,000 raste dhe 461 vdekje për shkak të këtij virusi deri më tani në 2024. Numrat e infeksioneve të zbuluara janë shumë më të larta (160%) se në këtë kohë të vitit të kaluar dhe ka shumë të ngjarë vetëm një pjesë e vogël e atyre që kanë ndodhur në të vërtetë. Shumica e këtyre rasteve janë të përqendruara në Republikën Demokratike të Kongos (DRC), megjithëse virusi tashmë po përhapet në vende të tjera si Uganda, Kenia dhe Ruanda. Ekspertët shprehen se ky variant mund të jetë më vdekjeprurës se ai i mëparshmi. Në Afrikë, rreth 3% e atyre që rezultojnë pozitivë po vdesin, megjithëse duhet të kihet parasysh se nivelet e diagnostikimit në kontinent mungojnë dhe kapacitetet e tij shëndetësore, për sa i përket trajtimit, janë dukshëm më të kufizuara se në vendet e zhvilluara.

Siç ka theksuar Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Gebreyesus, “ne nuk po përballemi me një shpërthim të vetëm me një variant të vetëm, por me shumë, me variante të ndryshme, mënyra të ndryshme transmetimi dhe nivele të ndryshme rreziku”.