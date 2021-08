Messi stërvitet për herë të parë me Neymari dhe Mbappe. Të enjten në mëngjes, ai ka zbritur për herë të parë në fushë me fanellën e klubit të ri, Paris SG.

Gjithashtu është takuar me shokët e rinj të skuadrës, teksa një pjesë të stërvitjes e ka bërë të diferencuar. Ai është parë duke u stërvitur me lojtarë si Di Maria, Neymar dhe Mbappe.

Ylli i botës edhe vetë e pranoi gjatë prezantimit se do t’i duhen ditë për t’u përgatitur para se të debutojë me ekipin e ri. Ai fillimisht do të bëjë një stërvitje të vecantë së paku dy javë dhe më pas do të zbresë në fushë për të luajtur, që mendohet të jetë 29 gushti.