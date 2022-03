Majlinda Angoni vijoi takimet me banoret e lagjes Parruce dhe Xhabije . Edhe pse ne qender te qytetit , problematikat qe shprehen banoret ishin te shumta ndersa theksi vendoset tek infrastruktura dhe hapesirat e gjelbera te munguara .

Angoni theksoi se pas 6 Marsit bashkia do jete nje dere e hapur per qytetaret.Ne 300 dite, vendosim themelet e nje qeverisje vendore te denje per djepin e kultures dhe qyteterimit shqiptar.

Nevoja per ndryshim eshte imediate prandaj banoret mbeshteten Angonin dhe me 6 mars do te ndeshkojne me vote keqqeverisje 32 vjeçare.