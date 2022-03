Banoret e Rrethinave dhane garancine dhe mbeshtetjen e tyre maksimale per kandidaturen e Majlinda Angonit ne 6 mars.Ne 32 vite bashkia nuk mendoi per kete komune dhe banoret e saj i pa me syrin e periferise duke mos investuar asgje. Tashme momenti i ndryshimit ka ardhur .

Energjia, entuziazmi dhe mbeshtetja e banoreve te Rrethinave jane nje garanci e forte qe me 6 mars Shkodra te marre ne dore fatin e vet dhe te ndeshkoje me vote 32 vite perdorim politik te kryeqendres se veriut.