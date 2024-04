Shqipëria vijon të jetë në qendër të mediave të huaja sa i takon peisazheve të bukura të natyrës magjepsëse.

Këtë herë prestigjozja franeze “Le Figaro” i ka kushtuar një artikull vendit tonë, shkrim që është shpërndarë edhe nga kryeministri Edi Rama.

Artikulli nis me përshkrimin e karakterit dhe mënyrës sesi shqiptarët përshëndeten me njëri-tjetrin kur takohen dhe vijon me përshkrimin e natyrës duke e cilësuar Shqipërinë si një “arratisje të bukur” me male spektakolare, lugina të egra dhe lumenj të egër.