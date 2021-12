Kryetari i Komisionit Zgjedhor në Partinë Demokratike, njëherazi edhe anëtari i Këshillit Kombëtar, Jemin Gjana, gjatë fjalës së tij në mbledhjen e sotme të Këshillit, ka thënë se nuk mbështet asnjë individ, por Partinë Demokratike.

Ai ka theksuar se është me institucionet legale të PD, ndaj shton ai është i pranishëm në mbledhjen e sotme të Këshillit. Sipas Gjanës, duhet vazhduar përpara për PD dhe se debati nuk duhet bërë mes njëri-tjetrit, por në terren me qytetarët.

“Jam sot, se jam votuar për të qenë në një institucion legal të PD. Jam votuar nga ju që jeni sot këtu dhe nga disa që ishin dje atje. Jam këtu, sepse kam 30 vite e 3 muaj në që nga kuvendi i parë i PD, që jam pjesë e kësaj trupe pa asnjë ndërprerje. Nuk e ka askush këtë luks do ta quaj. Në kryesuar u ka thënë kolegëve që asnjëherë që nga dita e parë dhe deri sot nuk jam as në partinë e Berishës, as Selamit, as Shehut e as të Bashës. Jam në PD. Jam sot këtu se kam qenë 30 vite pa ndërprerë te institucionet legale të PD.

Jam pro vendimeve të marra në kryesinë e PD. Nuk po persekutojmë ata që kanë shkuar në stadium. Sa janë të lirë të shkojnë kudo. Ata kanë bërë një grup 29 siç kemi bërë ne 97, ata nuk mund të jenë në 2 vende. Jam pro rezolutës, por dua të them se ne kemi lëshuar terren pas 15 nëntorit. Ne kemi dalë në 97’-ën me automatik. Kishim probleme me tanët, me grupet e armatosura. Por njerëzit nuk i lëshuam dhe nuk duhet t’i lëshojnë njerëzit. Trupa e PD duhet të shtrihet në terren. Atje duhet ta bëjmë debatin”, u shpreh Gjana.