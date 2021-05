POSTIMI I PLOTË

Me date 2 mars 2017, se bashku me nje grup te rinjsh te Forumit Rinor zhvilluam nje proteste qe prej prokurorise dhe policise se Shkodres u quajt e paligjshme, sepse nuk kishim marre leje.

Qe prej asaj dite u gjendem shpesh dyerve te komisariatit dhe gjykatave te Shkodres.

Shkalla pare na vleresoi fajtor, ndersa me daten 8 maj 2018 çeshtja jone u regjistrua ne Gjykaten e Apelit Shkoder.

Me date 15 nentor 2018, Gjykata e Apelit Shkoder me kryesues Dr.Aleks Nikolli ju drejtua me kerkese per kontroll te kushtetueshmerise nga Gjykata Kushtetuese me objekt: Shfuqizimin e togfjaleshit” pa marre me pare leje nga organi kompetent sipas dispozitave te veçanta”.

Me daten 4 maj 2021, Gjykata Kushtetuese e Shqiperise mori ne shqyrtim ne seancen plenare dhe vendosi te pranonte kerkesen duke e shoqeruar me vendimin per shfuqizimin e shprehjes “pa marre me pare leje nga organi kompetent sipas dispozitave te vecanta”, ne paragrafin e pare te nenit 262 te kodit penal.