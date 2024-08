Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten në përgjithësi një ditë pozitive dhe fitimprurëse edhe nëse hëna në opozitë mund të krijojë disa dyshime në lidhje me paratë. Kujdes me financat, ka shumë shpenzime, por do të duhet të kuptoni se si të mos e gjeni veten të prishur (dhe ndoshta të rrisni të ardhurat tuaja në një farë mënyre). Përveç kësaj, informacione të dobishme ose të rëndësishme po ju vijnë për të vlerësuar dhe përdorur më së miri për projektet tuaja.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten, po përjetoni një periudhë transformimesh, si nga pikëpamja ekonomike, ashtu edhe nga ana e punës apo personale dikush mund ta gjejë veten duke bërë llogaritë për të kuptuar se ku janë dhe nëse ka ndonjë rrezik në veçanti, nga ana tjetër është koha për t’u rikthyer në rrugën e duhur sepse Afërdita do të fillojë një tranzit të mirë dhe do të favorizojë projektet tuaja, mundësi për sukses.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten ju jeni gati të hyni në një muaj, atë të shtatorit, që është paksa i lodhshëm për çiftet, në marrëdhëniet më të qëndrueshme mund të lindin (ose të konfirmohen) probleme që lidhen me punën, të cilat ndoshta kanë krijuar nervozizëm në shtëpi, tensione, të cilat sinqerisht janë të shmangshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ka pak lodhje për të hequr qafe, rezistoni deri në mbrëmje dhe gjithçka do të jetë mirë. Këto ditë përgjegjësitë rëndojnë shumë, do të jenë të shumtë ata që do të përballen me probleme (sidomos në lidhje me punën) ose që do të duhet të diskutojnë me një partner apo bashkëpunëtor. Muaji shtator do të jetë interesant për dashurinë, së shpejti do të keni dritën jeshile për të investuar shkurtimisht në ndjenja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten do keni të bëni me një projekt të bukur dhe të rëndësishëm por ndoshta keni nevojë për ndihmë, teknike apo edhe mbështetje “thjesht” morale, zakonisht ju tentoni të bëni gjithçka vetë për të marrë 100% të kredisë dhe për të marrë më shumë kënaqësi nga gjërat tuaja, por kjo nuk është gjithmonë e mundur dhe kur ndodh mos kini frikë të kërkoni ndihmë nga të tjerët.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten është një qiell që risjell dëshirën për të dashuruar, për t’i kushtuar kohë ndjenjave dhe për të dëgjuar zemrën. Javët e fundit keni folur shumë për punën (ose i keni kushtuar shumë hapësirë ​​sferës profesionale), është e vërtetë që objektivat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme me kalimin e muajve dhe kreativiteti është në krye, por mos e bëni gabim i përjashtimit të dashurisë nga jeta juaj e përditshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten Mërkuri dhe Hëna janë aktivë në shenjën tuaj, një ilaç i vërtetë për ata që duhet të zgjidhin probleme të çdo lloji, keni një horoskop të rëndësishëm që të kumbon diçka të re, dikush do të duhet të pranojë një rol të ri dhe të përshtatet. Një situatë sa më shpejt të jetë e mundur nga ajo që është mësuar. Ndjesi intriguese edhe për dashurinë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten përpiquni të mos sulmoni shumë të tjerët ose të jeni tepër të rëndë në gjykimet tuaja, edhe nëse ky qëndrim (me sa duket i forcës dhe vetëbesimit). Ndonjëherë fsheh një ndroje të madhe dhe një mosbesim të barabartë. Në këto ditë do t’ju duhet të kërkoni një rrugë të mesme, një ndërmjetësim, sepse yjet provokuese (së bashku me ndikimin e Venusit në një pozicion të caktuar) rrezikojnë t’ju vënë në vështirësi dhe në një dritë të keqe me disa njerëz.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në këtë periudhë yjet ndihmojnë ata që punojnë në një sektor krijues, ndoshta i lidhur me reklamat, konsensusin dhe marrëdhëniet me të tjerët ekziston mundësia për të marrë diçka më shumë se “zakonisht”, ndoshta një detyrë e papritur për të cilën keni përgatitur shumë ose në të cilën kishit vendosur shpresat tuaja. Ekziston edhe aspekti dashamirës i Jupiterit për t’u marrë parasysh, duke premtuar si në biznes ashtu edhe në dashuri (takime të reja të mundshme, shumë intriguese).

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten për të realizuar gjithçka që ke në mendje kërkon forcë, më shumë psikologjike sesa fizike, ndaj të pret një ditë tjetër në të cilën do të duhet të përveshësh mëngët dhe të angazhohesh, ju dëshironi të arrini qëllimin tuaj, kështu që vazhdoni të punoni shumë, së shpejti do të arrini qëllimet e rëndësishme që i keni vendosur vetes, por nuk do t’ju duhet të ulni ritmin ose rojen tuaj (me Jupiterin në opozitë, ju vërtet nuk mund ta përballoni atë).

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ekziston rreziku që disa tensione dashurie të përforcohen dhe të bëhen më të mëdha se sa janë në të vërtetë. Nga ana tjetër beqarët nuk e kanë gjetur ende një pasion të madh dhe po e humbin entuziazmin, por kujdes mos e bëni këtë gabim sepse gjërat ndodhin pikërisht atëherë kur nuk e prisni… duhet thënë gjithashtu, se keni qenë shumë të zhytur në punë dhe e keni vënë në fund të fundit jetën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten dikush është i shqetësuar sepse ende nuk i ka idetë e qarta për punën dhe nuk di vërtet çfarë të bëjë në muajt e ardhshëm, përpiquni të shprehni fjalën tuaj dhe mos shtypni atë që ndjeni dhe mendoni! Prioriteti duhet të jetë të ndiheni mirë, ndaj nëse diçka ju nervozon ose zemëron, mos e mbani të gjitha brenda dhe flisni hapur. Mund të jetë shumë e dobishme t’i besoni një personi të dashur, dikujt të besueshëm që mund t’ju këshillojë dhe t’ju mbështesë në një moment kaq delikat të jetës suaj.