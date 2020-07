Presidenti i Republikës Ilir Meta do të takohet sot me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Burime bëjnë me dije se takimi do të nisë duke filluar nga ora 11:00.

Meta dhe Basha do të diskutojnë në takimin e tyre lidhur me listat e hapura, një ditë pasi komisioni i ligjeve vendosi për hapjen e tyre. Takimi do të zhvillohet në presidenë, ndërsa kërkesa ka qenë e Metës.

Këshilli i Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve kanë miratuar dje me konsensus të plotë, shumicë-opozitë parlamentare ndryshimet që do të bëhen në Kushtetutën e Shqipërisë që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pra vitin e ardhshëm partitë do të shkojnë para votuesve me lista të hapura dhe rrjedhimisht pa koalicione parazgjedhore.

Drafti me propozimet e opozitës parlamentare u miratua të martën nen për nen dhe tani do të kalojnë në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, ku për ndryshimet Kushtetuese duhen 94 vota.