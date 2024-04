Ilir Meta në nisje të fjalimit të tij në Konventën e Partisë së Lirisë, e bëri të qartë për armiqtë në partinë e tij, se e kanë gabim pasi ai ka bërë shkollën e Ramiz Alisë, Fatos Nanos dhe Berishës.

‘Ju kërkoj falje, duhet të them që kjo është konventa e fundit e PL që fillon me gjysëm ore vonesë. Nuk do të ketë konventë të PL dhe shumë shpejt do të kemi një konventë të re dhe partie të re siç duhet përballë këtij regjimi mafioz, që ka rrëmbyer vulën e PD-së, që e gënjen mendja se do të marrë vulën e PL dhe të shuajë opozitarizmin. Ndaj ju kërkoj falje që nuk do të mbaj ndonjë fjalë të bukur se do të kemi shumë raste të tilla. 5 prioritet për 4 milionë shqiptarë plus dhe për të hedhur në kosh projektin e Rilindjes për 1 milionë banorë. Dhe do shihni dhe seri të tjera me RAI 3. A e dini sa kanë rënë marrëdhëniet me Italinë? Sepse koordinatorët e marrëdhënies dy mafioz gjeneral Lisi dhe gjeneral Agaçi, që duhet të ishte në burg për PPP-të. Sekretari i përgjithshëm e kryeministrisë, e pra lidhjet mes dy shteteve u kapën bë nivelet më të larta nga mafia. Këtu dominon mafia dhe nuk vijnë investitorë serioz.

Dhe vijnë vetëm pensionistë. Unë nuk kam shumë fjalë, por mund të them një gjë shqiptarëve që e dinë se kushtetutën nuk e shkel, e ka thënë dhe Venezia. Edhe në Venezia tjetër bëheshin deklaratat se edhe atje shkonte Taulanti. Një gabim e kam bërë, që natën e zgjedhjeve pasi u zgjova nga ora 2 e natës në Vlorë, sepse shkoja kudo bëja presin nga McGonigalëve dhe mafies, që nxisin dhunë kudo dhe unë ça të bëja i vetëm, bëja presion për të shpëtuar pluralizmin, më dhimbjes edhe partia që kisha krijuar me Po po, jo jo. Kështu do bëhet. Kush është me Ilir Metën është me mua. Kush nuk është me Ilir Metën dhe është burrë apo grua i jep dorën Ilir Metës dhe i thotë mirupafshim. Ama kush ëndërron për lojëra e ka gabim sepse Ilir Meta ka bërë shkollën e Ramiz Alisë, Fatos Nanos dhe Berishës dhe i ka bërë të gjithë shkolla për tu përballur me mafien’, deklaroi Meta ndër të tjera.