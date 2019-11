Presidenti Ilir Meta e cilësoi kryetarin e KED-së Ardian Dvorani mafioz. “Kryetari i KED lojëra me karakter administrativ në mënyrë mafioze, që të vendosë presidentin në këtë pozitë, kreun e shtetit, që të shkelë Kushtetutën.

Kjo është e turpshme, është mafioze. Gjatë gjithë këtij procesi me KED-në kemi qenë në një marrëdhënie institucionale. Këto lojëra dhe filma nuk ka mbetur njeri dhe budalla pa i kuptuar përvec të korruptuarve shqiptarë dhe ndërkombëtarë.

Një pjesë e mbledhjeve të KED-së nuk janë zbardhur dhe kjo është e rëndë. Për cdo vakancë duhet të kishim tre kandidatë, jo që të gjithë kandidatët janë të paracaktuar dhe mundësia e zgjedhjes është pranë zeros.

Nëse Presidenti do të vepronte me zgjedhjen e dy anëtarëve njëherë do të shkelte Kushtetutën, por mund të akuzohej nga parlamenti, që me mënyrën si veproi e la parlamentin jashtë mundësive, pasi nuk kishte mundësi të kishte tre kandidatë për cdo vakancë”tha ai.