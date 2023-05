Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Tani duhet të jeni veçanërisht të durueshëm, gjë që nuk është e lehtë pasi është një aftësi disi “e errët” për ju, por duhet bërë një përpjekje. Drejtpërdrejtësia juaj nga njëra anë vlerësohet dhe nga ana tjetër lëndon ata që e urrejnë të thuhet e vërteta.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

E enjten po jetoni një periudhë të rëndësishme por pa pushim. Ka shumë situata për të menaxhuar dhe angazhime të shumta, aftësia juaj për të vepruar është e jashtëzakonshme dhe suksesi nuk mungon. Do të duhej qoftë edhe një pushim i vogël për të marrë frymë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Më shumë se yje të favorshëm në fushën sentimentale, mos u përmbahuni dhe pranoni ftesa/takime. Ata mund të rezultojnë të këndshëm. Ju nuk mund të mendoni vetëm për punën dhe shqetësimet, mënyra më e mirë për të pastruar mendjen tuaj është gjithashtu të shpërqendroheni dhe të qetësoni shpirtrat tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Një fazë e re e jetës suaj do të fillojë nga mesi i majit, nuk do të jeni ende në gjendje të fluturoni shumë lart, por do të jeni në gjendje të vendosni një pajisje shtesë dhe të filloni të rifitoni lartësinë. Do të duhet pak më shumë kohë për t’u përmirësuar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten, nuk ju pëlqen të bëni kërkesa apo të “lypni” njerëzit për të marrë atë që dëshironi, si në dashuri ashtu edhe në punë. Ju duhet të keni njerëz mendjemprehtë përreth, të cilët kuptojnë paraprakisht nëse diçka nuk shkon.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Dielli dhe Mërkuri janë në gjendje të mirë dhe në fund të majit Jupiteri do të kthehet gjithashtu në një pozicion të rëndësishëm. Kjo situatë pozitive astrale duhet shfrytëzuar në maksimum, mos u ndalni tani dhe merrni zënë për të vazhduar ta mbani.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju pret një ditë vërtet e mrekullueshme mbi të gjitha falë Mërkurit i cili do të kthehet në favor! Periudha e zymtë është tashmë pas jush, nuk ju mungon energjia dhe ka shumë vendosmëri për të shpenguar veten.’

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten, në orët në vijim do të dalin në dritë disa tensione të vogla, veçanërisht ata që nuk janë të kënaqur me situatën e tyre të punës. Është e vërtetë që duhet të dëgjoni zemrën tuaj, por nuk mund të mos merrni parasysh aspektin ekonomik sepse shpenzimet janë rritur.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju jeni duke përjetuar disa ditë të çuditshme. Ju ndiheni të pakujdesshëm dhe të trullosur dhe nuk ju pëlqen, po e vini në provë shumë trupin dhe aftësitë tuaja, mos prisni shumë nga vetja edhe nëse e keni kuptuar se keni një prag shumë të lartë tolerance.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do të keni ndjenjën se gjithçka është kundër jush, por në realitet nuk është, edhe nëse është e vërtetë që keni të bëni me vonesa dhe komplikime. Kini shumë kujdes që të mos e derdhni këtë tension në dashuri dhe marrëdhënie me të dashurit tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, ju pret një ditë interesante, një fundjave të dobishme për rizgjimin e pasioneve, ndjenjave apo diçka të bukur për miqësitë. Ata që kërkojnë një rritje do të duhet të punojnë shumë për ta marrë atë, por këmbëngulja gjithmonë shpërblehet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Një ditë e mirë edhe për ju. Gjatë orëve të ardhshme të këtij maji do të keni një kapacitet të mirë për iniciativë dhe sipërmarrje dhe pasioni po ju rizgjon gjithashtu, një përzierje e bukur që do të sjellë në mënyrë të pashmangshme avantazhe në dashuri dhe në punë.