Mbështetës të opozitës dhe qytetare jane mbledhur para godinës së bashkisë ku do të mbahet protesta e thirrur nga opozita.

Kjo është protesta e tretë kjo, si pjesë e aksionit të ‘mosbindjes civile’ . Atentati me 3 viktima në Shkodër, i ndodhur më 30 tetor 2024, orientoi PD të zhvendosë protestat në kryeqendrën e veriut. Sali Berisha njoftoi përmes një konferencë për mediat se të shtunën (sot) në orën 12:00 mos-bindja civile do të thërrasë qytetarët në tubimin e radhës që do të ishte Shkodra.

Protetën, Berisha e cilësoi si një shenjë solidariteti me qytetarët.