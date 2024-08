Çmimi i naftës ra ndjeshëm në tregjet financiare ditën e sotme, por rënia u kufizua nga frika se hakmarrja e Iranit për vrasjen e një udhëheqësi të Hamasit në Teheran mund të çojë në një luftë më të gjerë në Lindja e Mesme. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u ul me 51 cent, ose 0.66%, në 76.30 dollarë për fuçi, me çmimet që më parë u tregtuan rreth niveleve të tyre më të ulëta që nga janari. Nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate ra 58 cent, ose 0.79%, në 72.94 dollarë. Tregjet e aksioneve ranë nga Azia në Amerikën e Veriut, ndërsa investitorët besojnë se ulja e shpejtë e normave të interesit nga Rezerva Federale do të jetë e nevojshme për të nxitur rritjen ekonomike të SHBA.

“Tregu i aksioneve po binte pasi raporti i punës e ka bindur tregun se Fed përsëri ra prapa kurbës,” shkroi Phil Flynn, analist i lartë në Price Futures Group.

Shqetësimet për ndërprerjet e mëtejshme të mundshme të furnizimit nga një luftë më e gjerë në Lindjen e Mesme kufizuan humbjet e naftës gjatë gjithë ditës. Izraeli dhe SHBA po përgatiten për një përshkallëzim serioz në rajon pasi Irani dhe aleatët e tij Hamasi dhe Hezbollahu u zotuan të hakmerren kundër Izraelit për vrasjet e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh dhe një komandanti të lartë ushtarak të Hezbollahut javën e kaluar.