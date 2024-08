Më 6 gusht, Këshilli i BE-së miratoi një këst prej afro 4.2 miliardë eurosh për Ukrainën në kuadër të programit të lehtësimit të Ukrainës. Kështu thuhet në një komunikatë për shtyp të Këshillit të BE-së, transmeton Ukrinform.

“Në një vendim të miratuar sot, Këshilli konkludoi se Ukraina kishte përmbushur kushtet e nevojshme dhe reformat e parashikuara në planin e Ukrainës për marrjen e fondeve, të cilat do të disbursohen nga plani për Lehtësimin e Ukrainës. Këto reforma përfshijnë menaxhimin e financave publike, qeverisjen e ndërmarrjeve shtetërore, mjedisin e biznesit, energjinë dhe çminimin”, thuhet në dokument.

Këshilli i BE-së theksoi gjithashtu rëndësinë e ndarjes së parave sa më shpejt të jetë e mundur, duke pasur parasysh situatën e vështirë fiskale në Ukrainë. Plani i Ukrainës përcakton synimet e Ukrainës në lidhje me rimëkëmbjen, rindërtimin dhe modernizimin e vendit dhe reformat që ajo planifikon të ndërmarrë si pjesë e procesit të anëtarësimit në BE në katër vitet e ardhshme. Në maj të vitit 2024, Këshilli doli në përfundimin se Plani i Ukrainës përmbushte parakushtet që Ukraina të merrte deri në 50 miliardë euro mbështetje në kuadrin e instrumentit të Ukrainës. Siç raportoi Ukrinform, më 17 korrik, Komisioni Evropian mbështeti ndarjen e pothuajse 4.2 miliardë euro për Ukrainën. Pas marrjes së këtyre fondeve, shuma totale e financimit nga BE-ja në kuadër të Facilitetit të Ukrainës do të arrijë në 12 miliardë euro.