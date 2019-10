Nick Tosches ndërroi jetë në moshën 69 vjeç. Familja e tij ishte me origjinë nga Puglia.

Ai shkroi biografitë e muzikantëve si Jerry Lee Lewis dhe aktorëve të tillë si Dean Martin, por edhe të financierit Michele Sindona.

Nick Tosches, shkrimtar, poet, gazetar muzikor dhe biograf i njerëzve të famshëm ka nderruar jete.

Familja ishte me origjinë arbëreshë, një pakicë etnike-gjuhësore shqiptare në Itali, ku gjyshi ishte me origjinë nga Casalvecchio di Puglia, në Foggiano, sipas Corriere della sera.

Në Shtetet e Bashkuara, Tosches u përshtatën për të bërë tregti të ndryshme para se fillonin të shkruanin; ai filloi të bashkëpunonte me revista të tilla si “Creem” dhe “Fusion”, pastaj “Circus” dhe “Rolling Stone” që merreshin me muzikë dhe poezi.

Libri i tij i parë ishte Shteti: Muzika më e madhe në Amerikë, botuar në vitin 1977, mbi fatin e këtij zhanri muzikor, i ndjekur më 1982 nga Hellfire, biografia e Jerry Lee Lewis, këngëtari dhe muzikanti që konsiderohej një nga baballarët e rock n ‘roll ( në Itali «Me mua në ferr Jeta e jashtëzakonshme e një mbreti të shkëmbit », Alet Edizioni, 2010). Tosches arritën popullaritetin falë këtij libri.

Pasuan jetë të tjera të njerëzve të famshëm, duke përfshirë aktorin Dean Martin, Michael Sindona, boksierin Sonny Liston, këngëtarin Emmett Miller (i famshëm për falsetto) dhe krimineli Arnold Rothstein.

Biografia e Sindona u shfaq gjithashtu në Itali si The Mystery Sindona (SugarCo, 1986, pastaj Alet në 2009), ajo e Dean Martin (për Dalai në 2004 si “Dino. Dean Martin dhe fabrika e ëndrrave të ndyra”); ajo e boksierit si Il diavolo dhe Sonny Liston (Mondadori, 2005).

Në Itali romanet Le triadi (Longanesi, 1997) dhe në 2016 Sotto Tiberio (Mondadori), një biografi imagjinare e Jezusit, e shkruar duke filluar nga Ungjijtë apokrifë.

Përveç biografive ai shkroi edhe koleksione poetike (Chaldea and I Dig Girls, 1999) dhe romane si Cut Nuts (1988) dhe Në dorën e Dante (2002); kjo e fundit, e përkthyer në Itali për Mondadori dhe botuar në 2004 me titullin La mano di Dante, është një roman i përbërë që rrëfen, ndër të tjera, kërkimin e poetit për frymëzim.

Tosches kishte regjistruar gjithashtu një rekord të fjalëve dhe poezive të titulluara sytë blu dhe plagët dalëse (1998) së bashku me Hubert Selby Jr.