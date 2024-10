Kanali i ujerave të larta i cili doli nga shtrati dhe solli përmbytje katër ditë më parë në zonen e Zadrimës në Lezhë do të pastrohet.Konfirmimi ka ardhur nga Kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu, sipas të cilit po verifikohen të gjitha problematikat dhe sëbashku me Drejtorinë e Kullimit dhe Ujitjes do të ndërhyhet për të shmangur përmbytjet në të gjitha zonat me rrisk në këtë drejtim.

Vërshimi i përrenjeve malor dhe dalja nga shtrati i kanalit të ujerave të larta solli probleme në Zadrimë, ku dëmet më të mëdha u shkaktuan në fshatin Fishtë, pasi uji deportoi pranë banesave.