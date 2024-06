Njoftim

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.a., do të zhvillojë seanca dëgjimore me publikun me qëllim informimin dhe diskutimin me konsumatorët lidhur me ndryshimin e tarifave, arsyet e ndryshimeve, planet për të ardhmen, si dhe marrjen e komenteve nga palët e interesuara lidhur me këtë propozim, sipas këtij grafiku për bashkitë:

Bashkia VAU DEJËS -, datë 13 qershor, ora 09:00. Salla e mbledhjeve e Këshillit Bashkiak

Bashkia SHKODER -, datë 13 qershor, ora 11:00 Salla e mbledhjeve e Këshillit Bashkiak .

Bashkia MALËSIA E MADHE – datë 13 qershor, ora 13:00 Salla e mbledhjeve e Këshillit Bashkiak .

Bashkia PUKE – datë 14 qershor, ora 10:00 Salla e leksioneve, Pallati i Kulturës .

Bashkia FUSHË ARRËZ -, datë 14 qershor, ora 12:30, Salla e mbledhjeve e Këshillit Bashkiak.

Jeni të mirëpritur të merrni pjesë, për të shprehur opinionin tuaj.



Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A