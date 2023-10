Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën gjatë këtyre orëve jeni të rrethuar nga një atmosferë entuziazmi që i bën ditët tuaja më të këndshme dhe ju ndihmon mbi të gjitha në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Dikush së shpejti do të thirret për të bërë një zgjedhje, si personale ashtu edhe në lidhje me punën.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën vendosmëria dhe këmbëngulja do të jenë çelësat e suksesit. Mos lejoni askënd, veçanërisht pengesat e dukshme, t’ju dekurajojë dhe t’ju bëjë të hiqni dorë nga qëllimet tuaja, të ndryshoni mendje apo e thyer vetëm sepse ndihesh sikur po lufton kundër mullinjve të erës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën në këto 24 orë pothuajse në mes të tetorit mund të ndiheni pak të shqetësuar, përpiquni të përqendroheni në aktivitete që ju stimulojnë mendjen dhe ju mbajnë të zënë! Në veçanti, shmangni marrjen e vendimeve dhe zgjedhjeve të diktuara nga impulsi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën kjo është periudha e intuitave të mira, ideve interesante që mund të bëhen vendimtare dhe projekteve për të nisur. Në dashuri dhe çështje emocionale do të bënit mirë të ndiqni zemrën tuaj. Mund të merrni një shenjë ose konfirmim se rruga është e duhura.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën kjo është koha e përkryer për të çliruar kreativitetin dhe për t’u dhënë formë ideve tuaja, për të kultivuar dhe përpunuar atë që keni në mendje në mënyrë që të kaloni sa më shpejt nga teoria. Sfidat janë buka juaj e përditshme. Të tjerët do të jenë të gatshëm t’ju dëgjojnë dhe t’ju mbështesin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën mendja juaj analitike do të jetë absolutisht në plan të parë në këto 24 orë. Tani gjërat ju duken më të qarta dhe më të mprehta, sikur të ishin fshirë dyshimet që kishit deri pak ditë më parë. Përfitoni nga kjo gjendje e mirë psikofizike për të marrë vendime të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën tani ndiheni në harmoni të plotë me botën. Gjatë orëve në vijim do të shihni se si marrëdhëniet me të tjerët do të përfitojnë shumë dhe kush e di, ndoshta një bashkëpunim i mirë mund të lindë këtë javë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën do jeni i vendosur, optimist dhe i fokusuar. Çfarë mund të dëshironi më shumë për të përballuar më mirë sfidat? Vështirësitë dhe mbi të gjitha dyshimet e ditëve të fundit janë zhdukur dhe ju keni ide shumë të qarta se si të vazhdoni.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën alarm shqetësimi, pak intolerancë mund të shfaqet për një situatë që nuk zgjidhet, ose për diçka për të cilën është gjetur një zgjidhje, por nuk mund të veprohet me impuls dhe të “mbyll lojën” në një çast!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën ndiqni instinktin dhe zemrën tuaj kur bëhet fjalë për çështjet emocionale, është mirë të mbani këmbët në tokë dhe të ndiqni racionalitetin, por nëse “toka është gati” për të vepruar, mos u shqetësoni dhe veproni!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën një ditë e përsosur premton të jetë një ditë e përkryer për ju për të shprehur idetë tuaja, për të vendosur mendimet në tryezë dhe për të lënë kreativitetin tuaj të egër! Do të gjeni para jush një sërë njerëzish të gatshëm për t’ju dëgjuar, kjo është edhe falë asaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën ka ardhur koha për analiza, reflektime dhe gjithashtu për të llogaritur. Qartësia mendore që ju dallon do të jetë një ndihmë thelbësore për të vlerësuar një situatë dhe ndoshta edhe për të marrë një vendim të rëndësishëm.