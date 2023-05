Këtë vit do të nise investimi për Ujësjellësin e ri të Shëngjinit, sëbashku me projektin e kanalizimeve të ujerave të bardha dhe të zeza, ndërhyrja që do ti hapin rrugë transformimit të plotë të kësaj zone turistike.

Ky ishte premtimi i kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë Lezhë Pjerin Ndreu gjatë takimit elektoral me banoret e Njesisë Administrative Shëngjin.