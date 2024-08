Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten marrëdhëniet e forta me themele të forta do të ecin më së miri, por nëse ka të çara në marrëdhënie, ajo fillon të lëkundet pak. Për sa i përket punës, mund të vijë një përgjigje e mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten takimet janë të favorizuara ndaj dilni hapur dhe çiftet që kanë përjetuar një krizë mund të shërohen. Në punë duhet të pranoni që i ka ardhur fundi një rrugëtimi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten në dashuri duhet të vlerësoni me kujdes njerëzit që takoni gjatë rrugës. Për sa i përket punës, megjithatë, ju ndjeni një lodhje të fortë dhe tani për tani duhet të jeni të duruar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten hëna është në anën tuaj dhe ditët do të jenë të bukura për ndjenjat tuaja. Në punë jeni shumë të stimuluar por duhet të përpiqeni të punoni shumë. Hidheni veten në projekte të reja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten kjo është një ditë që mund të sjellë një keqkuptim të vogël në dashuri. Gjithsesi në punë gjërat janë më mirë por duhet të vazhdoni të qëndroni të qetë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten është një moment kompleks nga pikëpamja e dashurisë, por në punë Marsi ju jep një vendosmëri të madhe që mund ta mbani me vete gjatë gjithë muajit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten në dashuri duhet të sqaroheni dhe kjo është koha e duhur për ta bërë këtë. Në punë dalin disa probleme ekonomike që duhen zgjidhur. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten duhet të kapërceni një zhgënjim në dashuri dhe kjo është dita ideale për të reflektuar dhe për të ecur përpara. Gjërat kanë qenë më mirë në punë që nga gjysma e dytë e gushtit, për momentin mbeten disa probleme ekonomike.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në dashuri ka qartësi dhe paqartësi. Në punë gjërat janë më mirë por nuk duhet të hedhim hapa të nxituar. Vlerësoni me kujdes çdo propozim. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten ka çështje dashurie për të zgjidhur, por kujdes sepse hëna është e kundërt. Lajmet e mira mund të vijnë në punë, jini gati. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten dëshironi të sqaroni çështjet në dashuri edhe sepse janë të shumtë çiftet e kësaj shenje në krizë. Në punë duhet të qëndroni të qetë dhe të shmangni problemet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten duhet të prisni për të folur për dashurinë. Tani për tani është më mirë të shtyni sqarimet dhe shkurtimet e mundshme të qarta në vendin e punës në sy. Disa bashkëpunime mund të marrin fund, për shkak të veprimeve të pritshme ligjore.