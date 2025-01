Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten këto kalime ju ftojnë të doni dhe të shtyjnë drejt qartësisë edhe në mendimet tuaja. Në gjysmën e dytë të javës, megjithatë, lidhja e dashurisë bëhet më intensive dhe çiftet e reja do të kenë një rikuperim të mirë sidomos gjatë fundjavës. Për sa i përket punës, duhet të kujtojmë se prania e fortë e aspekteve planetare në sektorin e ligjshmërisë konfirmon faktin se do të duhet kushtuar vëmendje edhe me ndërhyrjen e një eksperti.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ju po përjetoni një javë “zgjidhje” falë mundësisë që ju ofron për të kuptuar se çfarë nuk shkon në marrëdhënien tuaj të zakonshme. Situata është intensive. Diçka e rëndësishme mund të ndodhë në jetën tuaj familjare dhe dashurie. Për sa i përket punës, mos i zvarritni problemet familjare.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Afërdita në aspektin e kundërt vë në pikëpyetje dashurinë tuaj, kujdes, është më mirë të shmangni mosmarrëveshjet e panevojshme. Sa i përket punës, një situatë interesante për fushën praktike. Ka energji të mirë në nivelin mendor për të shfrytëzuar sa më shumë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten planetët ju ndihmojnë të pastroni zemrën tuaj nga paqartësitë që rrisin dëshirën për të realizuar ëndrrat. Kush më shumë se ju që e doni sinqeritetin mund t’i kuptojë më mirë këto sugjerime në kuptimin e tyre më të thellë? Për sa i përket punës, aktivitetit profesional, biznesit dhe iniciativave prestigjioze ndikohen nga një sërë ndikimesh shumë intensive.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Venusi do të nisë një tranzit të jashtëzakonshëm! Nuk ju mungon imagjinata dhe vitaliteti për të përjetuar më së miri një ndjenjë. Sa i përket punës, yjet premtojnë mirë. Shumë tranzite therëse të cilat janë garanci suksesi sepse planetët parashikojnë takime profesionale dhe zgjojnë ambiciet tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten nuk është e lehtë të pajtosh zemrën dhe arsyen në një javë mjaft konfliktuale. E rëndësishme do të jetë shmangia e konflikteve përndryshe rrezikoni të kaloni kohë duke debatuar! Është e mundur të rindërtoni mirëkuptimin në çift si dhe të lindni dashuri të reja. Janari dhe shkurti janë muaj përgatitjesh, nuk mund të merrni gjithçka menjëherë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjatë orëve në vijim do të jetë e mundur të rikuperoni kontaktet dhe të zgjeroni rrethin e njerëzve përreth jush. Nëse ende nuk keni dashuri, do të jetë gjatë një takimi të rastësishëm që do të merrni shikimin e një personi që do t’ju godasë vërtet. Është e nevojshme të bëhet një përzgjedhje e programeve dhe të vlerësohen me kujdes iniciativat që kërkojnë monitorim të vazhdueshëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten mund të ekzagjeroni në kritika ose të jeni veçanërisht të papranueshëm. Është e mundur që ndonjë situatë e kaluar familjare të kthehet në fokus. Për sa i përket punës, periudha ndriçohet nga yje të rëndësishëm, Mërkuri ndihmon për të nxitur propozime të mira, Marsi është në aspekt të shkëlqyer.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten duhet të prisni deri më 4 shkurt, nga ai moment shumë gjëra mund të ndryshojnë ose përmirësohen në jetën tuaj emocionale. Zemra juaj ngrohet, bërtet me zë të lartë për një pjesë të re ngrohtësie dhe dashurie. Kërkimi për një ekuilibër të ri në jetën e dashurisë është ende i vështirë për t’u kërkuar. Kujdesuni për çështjet ligjore dhe ndryshimet që planifikoni të bëni në shtëpinë tuaj menjëherë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten nëse keni probleme dashurie, flisni menjëherë, mos prisni shkurtin! Për sa i përket punës, sektori i bashkëpunimit duket se është shumë i favorizuar, deri në datën 28 ​​të këtij muaji mund të bëni një zgjedhje të veçantë. Sigurisht që nuk mungon përkushtimi, përkundrazi…

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten e rëndësishme është të besoni në dashuri, jo t’i shpëtoni asaj. Do të keni ndjenjën se më në fund keni zbritur në një gji të mbrojtur nga era që javët e fundit ju kishte shqetësuar paksa humorin. Ka ardhur koha e duhur për të nxjerrë në pah ambiciet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten këta yje favorizojnë njerëzit që duan të bien në dashuri. Entuziazmi i pasionuar dhe dëshira për të bërë plane të mëdha për të ardhmen (transferime, lindje, dasma) janë përbërësit që mund të transformojnë çdo marrëdhënie në diçka pozitive! Për sa i përket punës, mundësitë aktuale janë shumë interesante.