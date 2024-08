Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën po ngeleni në dashuri, jo gjithçka shkon ashtu siç do të kishit dashur. Ndoshta nuk jeni të kënaqur me partnerin ose keni dyshime. Më mirë të flisni me njëri-tjetrin dhe të përpiqeni të sqaroni çdo dyshim dhe problem. Sa i përket punës, mbyllni marrëveshje që do të jenë vendimtare për të ardhmen.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën nuk jeni më aq i zemëruar si më parë dhe kjo do të thotë se më në fund keni tretur një zhgënjim të madh. Ju duhet ta doni veten dhe të mendoni më shumë për veten tuaj. Për sa i përket punës, një lajm i mirë vjen me rimëkëmbjen.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën ju doni të harroni një argument që ju bëri të vuani. Kushtojini kohë dhe përpjekje. Për sa i përket punës, keni një forcë dhe autoritet që ju ka munguar prej disa kohësh. Më në fund ju keni treguar vlerën tuaj për ata që kanë rëndësi dhe tani doni të korrni frytet e angazhimit tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën në orët e ardhshme do të duhet të sqaroni dashurinë tuaj. Nuk mund ta mbash këmbën në të dyja këpucët. Në punë nuk jeni shumë të fokusuar. Ndoshta nuk po merrni aq sa do të dëshironit. Fakti është se ju jeni të pamotivuar dhe ata përreth jush e vënë re këtë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën një person i veçantë do t’ju lejojë të afroheni më shumë me familjen tuaj. Nëse duhet të diskutoni me ata që ju rrethojnë, bëjeni tani sepse atëherë nuk do të jetë momenti i duhur…

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën përfitoni nga këto mbetje të fundit të verës për të takuar njerëz të rinj. Sidomos nëse jeni beqarë, mund të takoni shpirtin tuaj binjak. Ose të paktën dikush që do t’ju bëjë të buzëqeshni dhe të dëshironi të dashuroni përsëri. Një lajm i mirë vjen.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën dashuria nuk mund të mos ecë me not në këto orë të fund gushtit. Nëse jeni beqarë mund të gjeni shpirtin tuaj binjak. Është gjithashtu pozitive, veçanërisht për ata që drejtojnë një biznes tregtar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën ju duhet të pyesni më shumë veten, nuk ju mungojnë as ambicjet dhe as talenti. Kur vjen puna të kjo pjesë duhet të ekspozoni më shumë veten. Bëje me qetësi maksimale.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën me këtë Hënë të favorshme, duhet të guxoni më shumë, të filloni të dilni, të ndërtoni diçka të veçantë. Sa i përket punës, ka mundësi të shkëlqyera për rritje dhe zhvillim. Do të arrini gjëra të mëdha. Tregojuni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën dikush mund të vijë të të trokasë sërish në derën në orët e ardhshme të këtij gushti, me shumë besim dhe entuziazëm. Për sa i përket punës, do të ketë diskutime me një koleg. Mundohuni të mbani gjithmonë një marrëdhënie konstruktive dhe paqësore.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën në orët në vijim do t’ju duhet të relaksoheni dhe të bëni paqe me partnerin tuaj, veçanërisht nëse diçka nuk shkon mirë. Sa i përket punës, vazhdoni me qetësi dhe me besimin e duhur për të arritur gjëra të mëdha.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën Hëna e favorshme ju lejon të dilni me partnerin tuaj me dëshirën për të zbuluar gjëra të reja. Në punë mos debatoni me klientët, përpiquni të kuptoni dhe gjeni një zgjidhje.