Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën mund të ndjeni një rënie fizike që do t’ju bëjë të ndiheni të dobët dhe të dëshpëruar, një ditë e qetë pasi të keni përmbushur angazhimet e fundit të rënda. Në dashuri nuk jeni në gjendje të gjeni strehim, ndoshta sepse partneri juaj nuk është i predispozuar mirë ndaj jush.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën në këtë fazë po kaloni ditë pozitive, ku merrni konfirmime dhe përgjigje të mira. Ashtu si me këtë shenje, ju ndjeni një rënie fiskale duke qenë se keni punuar shumë ditët e fundit. Nëse mundeni, duhet të pushoni pak dhe të reflektoni për punën që keni përpara.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën do zgjoheni shumë të tonifikuar, yjet ju kanë ngarkuar me energji pozitive. Në planin profesional keni shumë detyra për të bërë, por do ta bëni me pasion dhe kënaqësi. Në frontin e dashurisë, ju ndiheni sikur t’i shprehni ndjenjat tuaja të dashurit tuaj me ëmbëlsi të madhe, e cila më pas do të shndërrohet në pasion.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën jeni paksa i rraskapitur psikologjikisht, pasi ju është dashur të përballeni me pengesa të ndryshme në punë me sukses të përzier. Fatkeqësisht, angazhimi juaj nuk mjafton, ndoshta do t’ju duhet këshilla kompetente. Mundohuni të jeni më pak arrogantë dhe të shmangni polemika të panevojshme.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën, çiftet e qëndrueshme mund të planifikojnë një hap tjetër për të forcuar lidhjen, çiftet e fundit do të bëjnë një hap përpara dhe ju do të ndiheni mbi hënë, të kënaqur duke iu kundërpërgjigjur me të tilla ëmbëlsia dhe pasioni. Në punë ka ende gjëra të pa papërfunduar për të zgjidhur, ndoshta kjo do të jetë dita e duhur për të vendosur gjithçka në rregull.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën do të jetë dita e duhur për të marrë konfirmimin në dashuri. Partneri do ju surprizojë pozitivisht dhe do ndiheni më të dashuruar se kurrë. Mundohuni të kaloni pak kohë me miqtë, gjithashtu për të shpërqendruar veten nga disa situata të paqarta në punë. Dikush duket se dëshiron të vendosë një çelës në punët tuaja, por yjet do të jenë në anën tuaj dhe do të mund të zbuloni armikun dhe t’i jepni një mësim verbal.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën përpiquni të jeni më pak arrogante dhe të shmangni polemikat e panevojshme. Marrëdhënia në çift nuk po shkëlqen por vazhdon me ulje-ngritje, nuk është koha për të përfshirë partnerin në problemet tuaja të punës.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën fotografia astrale do të jetë shumë interesante, me Hënën dhe Jupiterin të favorshëm. Ky është momenti i duhur për të përshpejtuar projektet tuaja të punës, ndërkohë që përpiqeni të krijoni bashkëpunime që do të rezultojnë pozitive. Ju duhet ta transferoni entuziazmin tuaj tek një partner i cili së fundmi është bërë i mërzitshëm, të organizoni diçka për të tërhequr vëmendjen e tij por edhe për ta nxjerrë nga një situatë ngërçi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën disa mundësi do të shfaqen në derën tuaj të zyrës. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të peshoni gjithçka dhe të përfitoni nga ato që duken më të përshtatshme dhe më efektive për ju. Jini gjithmonë të përkushtuar dhe të vendosur në projektet e punës që kryeni, duke mbajtur gjithmonë një sy në objektivin përfundimtar që i keni vendosur vetes.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën keni qenë shumë të duruar dhe nuk e keni humbur qetësinë për të pritur konfirmimet që më në fund kanë ardhur. Tani objektivat që i keni vendosur vetes për të arritur janë shumë më afër. Ka pak lodhje, adrenalina është konsumuar. Dashuria nuk funksionon aq mirë sa biznesi, njëri prej të dyve ka vënë frenat në lidhje duke mos qenë më i sigurt për ndjenjat e tyre ndaj tjetrit.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën, do jeni pak i rraskapitur, duhet të rimbushni bateritë. Pak joga nuk do t’ju dëmtonte, por për një zgjedhje më të thjeshtë do të ishte mirë edhe një shëtitje në natyrë. Kur të jeni më të ngarkuar dhe më të qartë, mund të filloni të mendoni se ku keni arritur me projektet tuaja të punës dhe të përshtateni në përputhje me rrethanat.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën në ditët në vijim mund të takoni njerëz të rëndësishëm për punën tuaj, të cilët do t’ju bëjnë të fitoni një vezë të këndshme fole shtesë. Jeni plot energji dhe përpiqeni të përfshini edhe partnerin që kishte nevojë për vëmendjen tuaj, së fundmi puna ju kishte përthithur.