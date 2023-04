Në vitin 2022, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës “Nënë Tereza” shënoi rritje të pasagjerëve prej 55,7 për qind krahasuar me vitin para COVID 2019. Për herë të parë në historinë e aeroportit, u trajtuan më shumë se pesë milionë udhëtarë (5 milionë e 198 mijë e 550 pasagjerë). Dhe numrat e trafikut të shkurtit, me 93.7 përqind, sugjerojnë se tendenca e rritjes po vazhdon. Kështu raporton faqja e specializuar për udhëtimet “aeroTELEGRAPH”.

Aeroporti e sheh veten të përgatitur mirë për fluksin e ardhshëm të pasagjerëve, siç tha për aeroTELEGRAPH një zëdhënës i operatorit të aeroportit Kastrati Group: “Punonjësit shtesë, pajisjet e reja të trajtimit dhe zgjerimi i pikave elektronike të kontrollit kufitar do të përshpejtojnë përpunimin e pasagjerëve”.

Aeroporti në kryeqytetin serb, Beograd, ka qenë numri një i padiskutueshëm në Ballkan gjatë dekadave të fundit.

Pavarësisht nga kompania e fortë ajrore Air Serbia, kjo mund të ndryshojë së shpejti. Sepse ndërsa Aeroporti i Beogradit Nikola Tesla numëronte vetëm rreth 5.6 milionë pasagjerë në vitin 2022 dhe kësisoj 8.9 për qind më pak se në vitin 2019 para COVID-it, Aeroporti i Tiranës përjetoi një vit rekord.

Operatori i aeroportit të kryeqytetit shqiptar është pra optimist. “Para disa vitesh ne ende besuam se kjo mund të ishte vetëm një ëndërr, por sot e shohim tashmë si një qëllim”, thotë zëdhënësi i bindur. “Besoj se nëse ky trend vazhdon dhe investimet në Shqipëri vazhdojnë siç kanë qenë, ne do të bëhemi aeroporti më i madh në rajon në dy-tre vjet”.

Një vizitë në terren tregon se aeroporti është i zënë me punën përfundimtare përgatitore për sezonin e verës. Nga ana e platformës, kapacitetet u rritën me katër pozicione të tjera parkimi të avionëve në gjithsej 21.

Në zonën e nisjes së terminalit, e cila së fundi u zgjerua me 3 mijë e 500 metra katrorë, po punohet me zell – një pazar krejtësisht i ri dhe Zona e gastronomisë duhet të jetë e disponueshme këtë muaj. Sipas studimeve të veta, aeroporti me shkurtesën TIA kishte pritur në fakt vetëm rreth 4.9 milionë pasagjerë në vitin 2025, por interesi për fluturimet drejt Shqipërisë u rritën më shpejt.

Linja ajrore hungareze me kosto të ulët “Wizz Air”, e cila ka ndërtuar një bazë të re me dhjetë avionë dhe 50 destinacione në më pak se tre vjet, po jep një kontribut të rëndësishëm në këtë zhvillim. Me një peshë pasagjerësh prej 54.8 për qind, është numri një i padiskutueshëm në Aeroportin e Tiranës.