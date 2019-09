Zyrtari i lartë i BE do të pritet nesër në 15:00 nga kryeministri Edi Rama. Mësohet gjithashtu se zyrtari i lartë europian do të qëndrojë për pak orë në Tiranë, ndërsa pjesë e axhendës janë takimet me aktorët politikë kryesor në vend.

Vizita e kreut të KE në Tiranë vjen vetëm një muaj para vendimit të Këshillit Evropian për çeljen ose jo të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

Pas Shqipërisë, Donald Tusk do të vizitojë edhe Maqedoninë e Veriut, ku pritet të zhvillojë takime me krerët e politikës fqinje në Shkup.

Në 18 tetor, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut presin përgjigje përfundimtare nga Europa e Bashkuar për negociatat me BE-në.