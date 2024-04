Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Afërdita vazhdon kalimin e saj në shenjën tuaj, forcon idealin tuaj të dashurisë dhe ju lejon të rifitoni pak qetësi pas muajsh trazirash. Për sa i përket punës, jeni në pritje të lajmeve. Do jeni pak nervoz sepse ndonjëherë duhet të prisni përgjigje që nuk vijnë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten marrëdhëniet e krijuara së fundmi ndikohen nga disa reagime, madje mund të jetë vetëm një moment largësie i shkaktuar më shumë nga faktorë të jashtëm sesa nga motive psikologjike ose emocionale. Lajmet e punës, ndryshimet e nevojshme, mendoni të ndryshoni nëse nuk jeni të kënaqur me atë që keni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten një luftë e vogël mund të shpërthejë në lidhjet e gjata, por për zemrat e vetmuara është gati një kompensim i mirë në funksion të qershorit. Sa i përket punës, projektet po ecin më mirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ju jeni duke përjetuar një javë që e vë dashurinë tuaj në provë. Nëse është e qëndrueshme, e bazuar në themele të rëndësishme, nuk do të keni asgjë për t’u frikësuar, tensioni i yjeve do të shfaqet vetëm në një sërë problemesh praktike për t’u përballur.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Afërdita do të jetë në favor edhe për disa ditë, dhe kjo më bën të besoj se të gjithë ata që janë të pavendosur mes dy historive në maj do të bëjnë një zgjedhje përfundimtare. Për sa i përket punës, falë mbështetjes së Venusit tani mund të kërkoni dhe të merrni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten nëse keni përjetuar një problem dashurie, prisni majin që tashmë është pranë nesh, do të jetë muaji i propozimeve, i risive për dikë, i takimeve. Nuk ka padyshim asnjë krahasim me të kaluarën, duke qenë se Jupiteri ka filluar tashmë një tranzit pozitiv disa kohë më parë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten kjo situatë astrologjike sjell agjitacion të çuditshëm, mund të ketë shumë probleme. Është e rëndësishme t’i jepet dimensioni i duhur të gjitha njohurive. Përsa i përket punës, është një kohë e çuditshme, sikur më është dashur të filloj nga e para për arsye të ndryshme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten ata që janë djegur nga një marrëdhënie e vështirë përjetojnë një dorëheqje që duhet fshirë me optimizëm të shëndetshëm. Disa polemika do të jenë të pashmangshme në maj, por do të shqetësohen vetëm për çiftet që kanë disa kohë që po debatojnë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten Afërdita ka një efekt të këndshëm, një marrëdhënie e lindur paralelisht me një tjetër mund të jetë burim frymëzimi. Për sa i përket punës, disa zgjedhje do të duhet të menaxhohen me shumë kujdes.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten po përjetoni një periudhë intriguese, fitojnë histori të reja dashurie. Për sa i përket punës, polemikat janë në rend të ditës, por në këtë periudhë do të mund t’i refuzoni. Për sa i përket punës, kohët e fundit ju ka ndodhur që të keni debatuar me një person që nuk ju ka treguar shumë besnik.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten jini të kujdesshëm kur betoheni për dashurinë e përjetshme. Maji do të ftojë një rishikim total të ndjenjave. Në çdo rast, kjo periudhë nuk ka forcë të prishë një marrëdhënie apo të krijojë vështirësi të pakapërcyeshme. Për sa i përket punës, lodhja është e pashmangshme për shkak të shumë gjërave për të bërë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten ka besim më të madh ndaj dashurisë. Mos hezitoni të dilni përpara nëse një person është i bindur për dashurinë tuaj. Nëse duhet të korrigjoni ndonjë incident diplomatik, ditët më të mira do të jenë mesi i javës.