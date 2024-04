Vendi ynë do të ndikohet nga kushte kryesisht të qëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet kryesisht i kthjellët e vranësira kalimtare të cilat në orët e mesditës dhe pasdites do të jenë hera-herës deri të dendura. Këto vranësira në zonën e veriut dhe pjesërisht qendër do të shoqërohen me reshje shiu lokale dhe afatshkurtra. Pas orëve të pasdites mot përsëri i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/sek duke bërë që valëzimi ne detet Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat u regjistruan:

në zonat malore 0 deri 16°C

në zonat e ulëta 2 deri 19°C

në zonat bregdetare 6 deri 19°C