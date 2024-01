Presidenti amerikan Joe Biden është shprehur së fundmi se një zgjidhje me dy shtete është ende e mundur në Lindjen e Mesme pas një telefonate me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili më parë theksoi publikisht se ai refuzon krijimin e një shteti palestinez.

The Guardian raportoi se Joe Biden ka thënë se krijimi i një shteti të pavarur për palestinezët ishte ende i mundur ndërsa Netanyahu ishte ende në detyrë, pas një telefonate me kryeministrin izraelit të premten. Presidenti amerikan foli me Netanyahun për herë të parë në rreth një muaj për mundësitë e krijimit të një shteti palestinez, si dhe ofensivën e vazhdueshme të Izraelit në Gaza.

Herët të shtunën, dëshmitarët raportuan bombardime të mëtejshme izraelite në Khan Younis, qyteti më i madh në jug të Gazës, megjithëse media palestineze raportoi gjithashtu zjarr intensiv në veri.