Teksa jemi në fund të aftit për të zgjedhur anëtarin e dytë të Gjykatës Kushtetuese, President ii Republikës Ilir Meta ka ripublikuar letrën e tij drejtuar kryetarit të Parlamentit Gramoz Ruçi.

Përmes një mesazhi, kreu i shtetit teksa vlerëson rëndësinë e ngritjes së Kushtetueses, thekson se letra drejtuar Ruçit duhet të lexohet me shumë durim dhe kujdes.

“Duke vlerësuar rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ngritja sa më parë e Gjykatës Kushtetuese, vetëm në respekt të Kushtetutës, e cila ndan përgjegjësitë dhe radhën e ushtrimit të këtyre përgjegjësive nga secili institucion, po ju bëj publike letrën drejtuar Kryetarit të Kuvendit, z.Gramoz Ruçi për këtë çështje mjaft të rëndësishme.

Po kështu, është e domosdoshme që këtë letër ta lexojnë me durim dhe kujdes, të gjithë deputetët përpara se të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre”, shkruan Meta. Në letrën sqaruese, Meta nënvizon faktin se është radha e Parlamentit të zgjedhë anëtarin tjetër e vetëm më pas i takon institucionit të Presidentit të bëjë përzgjedhjen e tij, sipas ligjit.

Presidenti pohon se qëllimi është mbrojtja e procesit kushtetues. Kreu i shtetit thekson se edhe pse shqetësimi mbi mënyrën dhe kohën sesi do të paraqiteshin listat e kandidatëve nga KED përkundrejt organeve të emërtesës, është shprehur më parë nga Presidenti, sërish Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi nuk e ka respektuar këtë detyrim kushtetues.

Kreu i Shtetit shkruan se vendimi për pezullimin e vijimit të procesit administrativ të shqyrtimit të listës dhe dokumentacionit të përcjellë nga KED-ja, deri në realizimin e zgjedhjes nga Kuvendi të anëtarit të dytë, ka për qëllim ruajtjen e kushtetutshmërisë të emërimit apo zgjedhjes së anëtarëve të rinj të kësaj Gjykate.

Pavarësisht lëvizjes së Metës, KED ka zgjedhur të mos marrë në konsideratë letrën e kreut të shtetit, i cili “topin” e pasoi tek institucioni i Parlamentit.

Ajo që mësohet është se një ditë më parë është botuar në fletoren zyrtare lista përfundimtare e renditjes së kandidatëve për gjyqtar pranë Gjykatës Kushtetuese.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka shpallur të parën në listë këshilltaren ligjore në Gjykatën Kushtetuese, Arta Vorpsin, e cila është vlerësuar me 89.642 pikë, ndërsa më pas lista vijon me Fiona Papajorgji me 88.785 pikë, Elsa Toska me 85.428 pikë dhe Marsida Xhaferllari me 82.000 pikë.