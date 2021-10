Ndarja nga jeta e 19 vjecares shqiptare, Sheila Bakija nga ish bashkëshorti I saj, ka tronditur komunitetin e tij e Tuzit në Mal të Zi. Ilir Djokaj qelloi dhe babain e Sheilës dhe arriti të largohej pa lënë gjurmë nga vendngjarja me makinën e tij. Në rrjetet sociale po qarkullon fotografia e vajzës për të cilën kërkohet drejtësi. “Emri im është Sheila Bakija.Shqiptare nga Mali i Zi (Tuzi). Dje isha vetëm 19 vjeçe kur më morën jetën. Vrasësi vrapon akoma i lir, ai që më mori jetën në lule të rinisë, me ndihmoni ta kapim atë përbindësh që erdhi në mes të shtëpis duke me marr jeten mua, dhe duke lënë trë plagosur babain tim. MOS I VRISNI VAJZAT” – shkruhet në fotografinë që po qarkullon në internet.