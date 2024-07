Në shkollen e mesme profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë kanë nisur regjistrimet për vitin e ri shkollor 2024-2025.Ky institucion arsimor me kushte moderne dhe me mbështetje të madhe nga institucionet, bizneset dhe projektet, ofron 5 drejtime studimi, Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Ekonomi-Biznes, Hoteleri-Turizem, Shërbim Social dhe Shëndetësor si dhe Teknologji Ushqimore.

Krahas konviktit me kushte bashkëkohore, kjo shkollë ofron edhe bursa për nxëNësit me mesatare mbi 9, për nxënësit e familjeve me ndihmë ekonomike, për nxënësit me një prind, për ata me probleme shëndetësore, për fëmijët e komuniteteve Rome dhe Egjyptiane dhe 1/2 e bursës për çdo vajzë.Ndërkohë interesi i të rinjve për arsimin profesional ka ardhur gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, ndërsa regjistrimet do të jenë te hapura deri me 30 shtator.