Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën nëse ka diçka që nuk shkon në dashuri, Dashi përpiquni të gjeni menjëherë një zgjidhje. Në punë, megjithatë, mbani sytë hapur sepse disa lajme mund të vijnë së shpejti. Përveshni mëngët dhe nuk do të zhgënjeheni.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën dita është shumë interesante për dashurinë dhe duhet të ecni përpara me personin që ju pëlqen. Në punë, megjithatë, jeni ende dyshues, Demi por duhet të sqaroni idetë tuaja. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën në dashuri ka Venus kundër jush që ju shtyn të largoni tensionet. Për sa i përket punës, megjithatë, është e mirë për punonjësit edhe nëse u duhet të përveshin mëngët dhe të punojnë shumë. Do të shihni që kënaqësitë nuk do të vonojnë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën kjo ditë nis mirë për ndjenjat me hënën në shenjën që përforcon emocionet. Në punë ka lajme të mira dhe nëse kryeni një punë krijuese do të keni avantazhe më të mëdha. Mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën kjo është një periudhë e shkëlqyer për ndjenjat ku më në fund mund të rizbuloni pasionin që ju mungonte javëve të fundit. Në punë, ndiheni sikur duart tuaja janë të lidhura dhe ndoshta, puna që po bëni nuk është ashtu siç prisnit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën mos ki turp sepse çdo takim i ri mund të rezultojë të jetë një dashuri e madhe. Gjithsesi në punë duket se gjithçka po shkon mirë por mos e prisni gjithçka menjëherë. Mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën shmangni komplikimet në dashuri dhe në punë mos lejoni që zemërimi të ziejë brenda jush. Mësoni t’i merrni gjërat më lehtë. Disa pengesa përpara për shkak të një hëne disonante.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën duhet t’i shtyni ato probleme personale që ju shqetësojnë për t’i përballuar të shtunën. Në punë, angazhohuni që të gjeni sërish motivim edhe nëse dielli disonant sjell disa komplikime të tjera.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën në këtë periudhë mund të ndiheni të tërhequr nga dikush që është larg ose tashmë i fejuar. Në punë, megjithatë, nëse jeni një profesionist i pavarur, jini të durueshëm. Lajmet do të vijnë por në fund të muajit. Bëni pak më shumë durim dhe shumë gjëra do të shkojnë mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën këto ditë janë të veçanta për dashurinë, mund të ketë disa komplikime më shumë se zakonisht. Më mirë të numëroni deri në dhjetë përpara se të flisni dhe t’i kushtoni vëmendje çështjeve monetare në punë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në jetën tuaj në çift ka një ajër nervoz për shkak të hënës së kundërt. Qëndroni larg diskutimeve dhe në punë prisni që disa angazhime të dështojnë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën nëse ka pasur probleme në ditët e fundit, ka ardhur koha t’i kapërceni ato. Në punë, megjithatë, mos e lini veten të dekurajoheni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Është koha për të bërë plane për të ndërtuar të ardhmen tuaj.